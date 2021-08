Letecké nešťastie pri Skalici: Polícia identifikovala obete († 47, † 29, † 52) tragédie

Obrovská dráma v oblakoch pripravila o život troch mužov.

Malé lietadlo, ktoré je ešte vo vývoji, sa zrútilo v piatok doobeda pri Skalici, celá posádka uhorela. Rodinám nebohých v sobotu polícia definitívne oboznámila, že išlo o ich najdrahších. Čo sa stalo, či išlo o technickú chybu, alebo zlyhal ľudský faktor, je v rukách mužov zákona a Dopravného úradu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mal to byť let, ktorý sa ničím nelíšil od iných. Skúsený pilot takých absolvoval veľa. Tento sa však stal osudný nielen jemu, ale aj dvom pasažierom. V piatok približne o 10.50 hod. sa do záhrady v obci Mokrý Háj (okr. Skalica) zrútilo malé lietadlo a všetci traja muži uhoreli.

Pohľad na nich otriasol aj skúsenými hasičmi a záchranármi. „Môžeme potvrdiť, že obeťami leteckého nešťastia boli traja Česi vo veku 29, 47 a 52 rokov. Polícia vyrozumela cez českých policajtov rodiny obetí. Tragédiu naďalej vyšetrujeme ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti s následkom smrti,“ informovala Mária Linkešová, krajská policajná hovorkyňa v Trnave.

Podľa zistenia Nového Času bol na palube stroja Adrián († 47) z Ostrovačic, Slovák, ktorý žil v Česku, a dvaja českí občania - Vladimír († 29) z Brna a Jiří († 52) z Terezína. Svedok opísal drámu na oblohe ako zúfalý pokus pilota o záchranu. „Videl som, ako sa krúti v nejakej špirále, potom nabral výšku a už len letel dole,“ opísal situáciu, ktorú bude mať pred očami do konca života.

„Potom som videl už len dym,“ dodal. Primátorka Skalice Anna Mierna tvrdí, že na mieste došlo k viacerým výbuchom. Čo sa presne stalo, ukáže až ďalšie vyšetrovanie. Stroj, ktorým posádka letela, je českej výroby, jeden z najnovších. Ide o Evektor VUT-100120iX určený pre štyri osoby.

Českom otriasla ešte v ten istý deň popoludní aj ďalšia letecká tragédia. Na letisku Braňany pri Moste sa zrútilo malé lietadlo, o život prišiel otec s maloletým synom. Podľa českých záchranárov išlo o pád vyhliadkového letu.