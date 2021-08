77. výročie odboja proti fašizmu a nacizmu: Oslavy SNP zneuctili protestujúci

Významné oslavy narušili protestujúci. 77. výročie Slovenského národného povstania si už tradične pripomenuli traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia spolu s priamymi účastníkmi odboja. Prezidentka Zuzana Čaputová (48) v prejave odsúdila podnecovanie k nenávisti a vyzvala na spájanie síl.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Do areálu Pamätníka SNP sa pre pretrvávajúcu pandémiu mohli dostať len pozvaní hostia. Pred ním sa však zúčastnilo niekoľko desiatok protestujúcich. Tí vykrikovali rôzne heslá voči policajtom aj najvyšším ústavným činiteľom. Počas ich prejavov hlasno pískali.

Premiér Eduard Heger odkázal, že podobné prejavy na takéto miesto nepatria. „Je dôležité, aby si každý občan uvedomoval silu odkazu ľudí, ktorí tu dnes boli aj na tribúne. Išli do tých najťažších bojov za našu slobodu. Toto je miesto, kde im máme vzdať úctu a dať tomu aj patričnú vážnosť,“ zdôvodnil Heger. Šéf Múzea SNP Stanislav Mičev skritizoval to, že piskot sa objavil aj počas prejavu účastníka Povstania Vladimíra Strmeňa.

„Je to neslušné voči organizátorom, je to absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v Povstaní,“ uviedol Mičev. Strmeň podčiarkol, že hodnoty, za ktoré vtedy bojovali, sú aktuálne aj dnes. „Nikto z nás účastníkov Povstania pred 77 rokmi nemyslel na seba a na prítomnosť. Nech to neznie pateticky, ale my sme bojovali obetavo s nasadením životov, mysliac na budúcnosť,“ dodal.