Národná kultúrna pamiatka v plameňoch! Stavby spojené so známym maliarom Hálom obchádza smola

Malebná stavba sa ocitla v plameňoch! Hálova drevenica vo Važci (okr. Liptovský Mikuláš), ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, začala v nedeľu ráno horieť.

Na miesto okamžite vyrazili profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorým sa našťastie podarilo väčšiu časť domu zachrániť. Strešná konštrukcia je však fuč, rovnako je zdevastovaná zadná časť so skladiskom. Je to pritom už druhá nepríjemnosť v obci. Pred 16 rokmi totiž vedľa stojaci Hálov dom, ktorý slúžil ako galéria, vykradli. Vtedy z neho zmizli vzácne diela, ktoré sa dodnes nenašli.

Požiar bol podľa slov riaditeľky hasičov v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej nahlásený o 7.29 ráno. Na miesto prišli do šiestich minút dve cisterny a desať dobrovoľných hasičov z Važca. Za nimi nasledovali hasiči z Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša a spoločnými silami sa im podarilo väčšiu časť domu zachrániť. Strešná konštrukcia, rovnako ako zadná časť so skladiskom však zhoreli.

„Pri požiari hasiči zasahovali v dýchacích prístrojoch, lebo z domu vynášali inventár a nábytok, ktoré sa tiež podarilo zachrániť,“ dodala s tým, že požiar sa podarilo uhasiť ešte dopoludnia. Výška škody a príčina požiaru nie je doposiaľ známa.

„Je to pre nás veľký šok. Zatiaľ nevieme, čo sa vlastne stalo a ako sa to stalo. O pol ôsmej ráno bol spozorovaný požiar na drevenici. Hasiči požiar uhasili do hodiny od jeho nahlásenia a zachránili všetok inventár domu. Neboli poškodené zbierkové predmety a umelecké diela,“ povedal pre Nový Čas Richard Gregor, riaditeľ Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, pod ktorú stavba spolu s Hálovým domom patrí.

Škodu odhadnúť zatiaľ nevedia. „Už sme však urobili opatrenia, aby sme začali s opravou strechy a poničených častí budovy. Verím, že nám v tom pomôže aj poisťovňa. Čaká nás veľa práce, ale sme odhodlaní to čo najskôr dať dokopy,“ dodal.Dodnes sa nenašli

Drevená stavba je národnou kultúrnou pamiatkou. V nej Hála, inak rodák z českej Blatnej, po príchode do Važca býval, neskôr sa presťahoval do murovaného domu. Postavená bola v roku 1925 a nachádza sa v záhrade Hálovho domu. Ten slúžil ako galéria, no v máji roku 2005 tu došlo k veľkej lúpeži. Zlodeji vtedy odcudzili 30 diel za viac ako 4,5 milióna slovenských korún.

„V dome zostali iba dva veľké obrazy, ktoré cez malé okienko nemohli vyniesť,“ vyjadrila sa Zuzana Gažíková, vtedajšia riaditeľka Galérie P. M. Bohúňa. Zmiznuté diela sa dodnes nenašli. V dreveničke sa zase nachádzala etnografická expozícia pôvodného važeckého obydlia, jedného z mála dochovaných po rozsiahlom požiari obce v roku 1931.

