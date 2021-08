Slovensko chcelo evakuovať ľudí z Afganistanu, Taliban ich nepustil: Dráma cestou na letisko!

Skupine 20 Afgancov s väzbami na slovenských občanov, ktorých prepravu z Kábulu malo zabezpečiť nórske evakuačné lietadlo, sa nepodarilo dostať na letisko.

Na Facebooku o tom informoval v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. "Bohužiaľ, len pred malou chvíľou sme dostali správu, že sa tejto skupine nepodarilo prejsť cez kontrolné stanovište Talibanu, ktorý im za dramatických okolností a pod ozbrojenou hrozbou znemožnil dostať sa na letisko," uviedol Korčok.

Podľa neho sa v piatok popoludní po diplomatickej línii podarilo Slovensku zabezpečiť 20 miest v nórskom evakuačnom lietadle, ktoré malo doviezť túto skupinu do Tbilisi. V metropole Gruzínska bol pripravený špeciál, ktorý ich následne mal prepraviť na Slovensko. Skupine Afgancov sa však napokon nepodarilo dostať na kábulské letisko.

"Je mi to úprimne ľúto o to viac, lebo sme dokázali vybaviť miesta v lietadle, ale situáciu na mieste ovplyvniť nevieme a to, že tam ide o život ukázal aj včerajší teroristický útok," dodal Korčok, podľa ktorého tak Taliban porušuje vlastný prísľub, že umožní pokračovanie evakuácií až do 31. augusta. "Bohužiaľ, aj takéto situácie prináša dráma na kábulskom letisku," dodal šéf slovenskej diplomacie.