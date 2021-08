Bratislavskú MHD čakajú viaceré zmeny: Pozrite sa, čo všetko bude po novom

Od 2. septembra sa v bratislavskej MHD obnoví premávka podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni školského roku.

Výnimkou budú linky 31 a 39, ktoré sa budú naďalej riadiť prázdninovým grafikonom. Linka 208 bude zrušená natrvalo. V oblasti Šulekovej má byť náhradou linka 147 so zahusteným intervalom. Zároveň vznikne nová linka 163. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová.

Od septembra nastanú zmeny aj na linkách 96, 98 a 196. Pri jazde v smere z Petržalky na Letisko/Kukučínovu /Stn. Nové Mesto budú opäť premávať cez Prístavný most, pričom zastavia na zastávke Prístavný most na Bajkalskej. "Ruší sa zastavovanie na zastávke Miletičova a pre linku 98 aj na zastávke Prievozská. V smere jazdy do Petržalky ostáva obchádzková trasa cez Most Apollo," priblížila Vozárová.

Linka 65 už nebude obsluhovať zastávku Cudzinecká polícia. Zároveň na nej dôjde k skráteniu intervalov počas pracovných dní. Linka 79 bude premávať po skrátenej trase (Topoľové) - Lieskovec - Stn. Pod. Biskupice.

Linka 87 bude premávať po skrátenej trase Petržalka, Ovsište - Most Apollo - Vlčie hrdlo - Kazanská - Uzbecká - Železničná - Bodvianska. Nástupište a výstupište Bodvianska bude pri križovatke Železničnej a Bodvianskej. "Ako náhrada za linky 79 a 87 bude mať linka 78 vložené spoje premávajúce po trase Stn. Pod. Biskupice - Astronomická. V uvedenom úseku bude linka premávať aj cez víkendy a sviatky," načrtla hovorkyňa.

Linka 61 po novom nebude zastavovať na zastávke Fafruny. Vznikne tiež nová linka 163, ktorá bude premávať denne. "Ráno iba v smere na Račianske mýto, popoludní iba v smere na konečnú zastávku Za Mokráňom," načtrla Vozárová. Pôjde po trase Za Mokráňom (nová zastávka pri nocľahárni Vincenta de Paul) - Ivanská cesta - Trnavská cesta - Trnavské mýto - Račianske mýto (výstupište na Legionárskej, nástupište na Šancovej). Zastávka Pestovateľská v smere do centra mesta bude premenovaná na Avion, IKEA.