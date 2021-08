Čomu vďačí za prežitie? Hubára Michala napadla zúrivá medvedica: Opis útoku, z ktorého mrazí

Mal šťastie, že sa mu nič vážnejšie nestalo! Nad obcou Dúbravy (okr. Detva) napadla vodiaca medvedica s mladými Michala (31), ktorý bol zhruba kilometer od ľudských obydlí na hríboch.

V zúrivosti na neho zaútočila, našťastie mu nespôsobila vážnejšie zranenie. Podľa starostky obce Eleny Grňovej sú tam medvede premnožené, chodia do kukuričných polí a neboja sa vojsť ani k obydliam. Pred mesiacom našli v obci neďaleko kontajnera zastrelenú 130-kilovú medvedicu.

Podľa starostky majú miestni strach. „Ideme čakať, aby prišlo k nešťastiu ako prednedávnom na Liptove? Ľudia sa v našej obci, ale aj tých okolitých na Podpoľaní boja týchto šeliem. Cítia sa ohrození,“ sťažuje sa Elena Grňová s tým, že medvedie stopy nachádzajú aj v intraviláne obce aj pri zariadení pre seniorov.

„Máme strach, že keď poľnohospodári zoberú úrodu kukurice z polí, medvede ostanú bez potravy a budú čím ďalej agresívnejšie. Obyvatelia majú záhrady, chovajú hospodárske zvieratá, ktoré budú pre medvede zaujímavé,“ dodáva. Zároveň prezradila, že jednému občanovi medveď na dvore pozabíjal hydinu a všetko porozbíjal. Michala (31) napadla zrejme medvedica, o ktorej vedia, že sa v tej oblasti pohybuje s mláďatami a vraj je veľmi agresívna.

„Je to veľmi nepríjemný zážitok, už by som to nechcel opäť prežiť. Boli sme na hríboch. Hľadal som ich a medvedica bola za zákrutou za stromom aj s dvoma odrastenejšími malými. Ona sa postavila a v afekte na mňa zaútočila. Rozbehla sa za mnou, ja som sa tiež rozbehol. Po chvíli ma dobehla a labou ma buchla do zadku. Spravila mi tam ranu pazúrom. Bolo to dosť hlboké,“ hovorí s tým, že po náraze spadol na zem.

„Ona sa rozkročila nad mňa. Začala mi funieť a revať do ucha. Ja som nevedel, čo robiť, tak som začal strašne kričať a potom odskočila. Ale krúžila stále okolo mňa, nemohol som sa ani pohnúť. Len čo som sa pohol, tak sa vrátila. Nakoniec odišla preč,“ dodal otec malého dieťaťa.