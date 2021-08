Sulík priznal drahšie ceny energií: Pozrite sa, o koľko zacvaká slovenská domácnosť viac!

Budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Po tom, čo drahšie ceny elektriny avizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, to potvrdil aj minister hospodárstva Richard Sulík (53). Ten avizuje, že priemerná domácnosť si od budúceho roka priplatí približne tri eurá mesačne.

Cenu elektriny tvorí zo 40% cena na svetových trhoch, ktorá vystúpila na rekordné hodnoty. Tú štát ovplyvniť nemôže. „Štát však vstupuje do cien za distribúciu elektriny, aby ovplyvnil ceny prostredníctvom ÚRSO,“ hovoril Sulík. Opisoval, že pri cene za distribúciu elektriny došlo k veľkému množstvu prechmatov.

„Fico je ten posledný, ktorý by sa mal k cenám energií ozývať. Vytvoril obrovské dotácie a musíme dodnes platiť 430 eur za jednu megawatthodinu. Mohli by sme výraznejšie znižovať cenu za distribúciu, keby sme sa nemuseli pasovať s dlhom, ktorý zanechal Fico. Zdedili sme obrovské výkupné ceny pre pána Brhela a ďalších, čo sme napravili. Kým to úplne vyprší, tak opäť prejde nejaká doba. To zvyšuje cenu elektriny,“ dodal Sulík.

O koľko zaplatíme viac? „Cena elektrickej energie pô­jde pravdepodobne hore. Ja osobne odhadujem 1,5 až 1,7 centa na jednu kilowatthodinu,“ odôvodňuje minister hospodárstva. Keď sa to premietne na mesačnú spotrebu domácnosti, tak tá potrebuje približne 200 kilovatthodín za mesiac. „Bavíme sa približne o 3 alebo 3,5 eura mesačne. Minimálna mzda ide hore o 23 eur mesačne. Ja si nemyslím, že to je dráma. Je to ale vec, ktorá nás neteší,“ povedal.

Šéf Smeru Fico inicioval parlamentnú schôdzu s tým, že chce uznesením uložiť vláde povinnosť zastaviť rapídne zvyšovanie cien energií. „Ceny plynu a elektriny pôjdu od 1. januára 2022 drasticky hore. Vláda s tým ale nič nerobí. Ja som si, naopak, prečítal články, že za tento stav môžem ja. Opak je pravdou. My v Smere sa na toto nebudeme pozerať. Smer vo vláde garantoval 12 rokov stabilné ceny energií. Neoliberálnej bande je toto zvyšovanie cien ukradnuté, my to tolerovať nebudeme,“ vyhlásil Fico.

Štátny tajomník Karol Galek konštatuje, že ušetrili napríklad na dotáciách do obnoviteľných zdrojov 60 mil. eur a splatili polovicu z 360 mil. dlhu, ktorý zdedili. „Pokiaľ by nedošlo k vyrovnaniu tohto Ficovho dlhu, tak by cena elektriny budúci rok narástla o ďalších 7 %,“ dodal.