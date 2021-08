Politológ komentuje rozruch okolo očkovacej lotérie: Prečo Matovič zrazu otočil

Minister financií a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič musí rešpektovať výčitku, že lotéria má slúžiť na zvýšenie počtu zaočkovaných.

On to teraz otočil, lebo sa objavili veľmi správne hlasy, že sa vynaložili obrovské peniaze na očkovaciu lotériu a mala by sa zmerať jej efektivita. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak, podľa ktorého je „očkovacia lotéria príliš jednoduchá na to, aby motivovala ľudí pri takej závažnej veci“. Politológ upozornil, že keby bol zaočkovaný vysoký počet ľudí, lotéria by sa nepochybne neorganizovala.

Minister Matovič tento týždeň v stredu po rokovaní vlády vyhlásil, že lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti, ale ako prostriedok na odmenu zaočkovaných. „Ľudia hrajú, STV má rekordnú sledovanosť a je to zároveň aj edukačná relácia, kde sa odpovedá na nejaké otázky. Svoju úlohu to spĺňa, ale hlavnú úlohu v zaočkovanosti má minister zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva,“ povedal Matovič.

Začiatkom augusta tohto roka Matovič na tlačovej besede hovoril nielen o vzdelávacích dôvodoch, ale aj o finančnej motivácii lotérie. „Preto sme sa ako ministerstvo financií rozhodli v prvom rade z edukačných dôvodov pomôcť finančne motivovať tých ľudí, ktorí váhajú a zároveň im popri kampani, či už je to zlosovanie o očkovaciu prémiu, alebo uplatnenie si sprostredkovateľského bonusu, aby sme im ponúkli odpovede na ich nezodpovedané otázky,“ povedal šéf rezortu financií.

To, že Mastičovi v súčasnosti nepripúšťa, že cieľom lotérie bolo motivovať ľudí k očkovaniu, vníma Koziak ako bežnú komunikáciu politika, ktorý si nepremyslí kroky dopredu a reaguje podľa vývoja situácie. „Vyzerá to tak, že dosah lotérie nie je veľký. Tie peniaze neboli vynaložené efektívne a išlo sa metódou pokus – omyl. Nedbá sa na to, čo hovoria ľudia, ktorí sa venujú prieskumom verejnej mienky, vedia pracovať s psychológiou veľkých skupín obyvateľstva,“ doplnil Koziak.

Vo svojom profile na sociálnej sieti Matovič pred časom oznámil, že sa do lotérie zaregistrovalo pol milióna ľudí a tento týždeň informoval, že je zaregistrovaných už jeden milión osôb.

Politológ hovorí, že by lotéria aj pri vyše miliónovom záujme nemala významnejšie ovplyvniť osobné preferencie Matoviča a jeho hnutia smerom hore alebo dole. „Lotéria je nárazová akcia, týka sa rozdávania peňazí a netýka sa zásadných vecí. Tie dôvody, prečo ľudia prestali voliť OĽaNO, sú závažnejšie, ako je očkovacia lotéria,“ zhodnotil politológ. Pripustil, že lotéria by mohla uškodiť Matovičovi u ľudí, ktorí vidia, že sa minula účinkom a peniaze neboli správne minuté

„Lenže tá skupina asi nie je taká veľká, aby dokázala pohnúť s osobnými preferenciami Matoviča a hnutia OĽaNO,“ dodal politológ. Rezort financií vyčlenil na výhry v očkovacej lotérii celkovo 21 miliónov eur. Najvyššia suma, ktorú je možné vyhrať, je 100-tisíc eur. Takúto čiastku môže získať počas živého losovania päť výhercov.