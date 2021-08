Rezort zahraničia pripomína: Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov patrí naďalej medzi oranžové krajiny

Aj po štvrtku 26. augusta sa Chorvátsko z hľadiska pandémie koronavírusu radí podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb medzi oranžové krajiny.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Vstup do krajiny majú umožnený všetci tí, ktorí majú platný digitálny COVID preukaz Európskej únie. V opačnom prípade je pre vstup potrebný negatívny PCR test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Na vstup postačí aj potvrdenie o prekonaní koronavírusu.

Rezort diplomacie upozorňuje, že chorvátske orgány na hraniciach striktne kontrolujú všetky podmienky pre vstup do Chorvátska. Aktuálne podmienky platia minimálne do utorka 31. augusta, alebo do odvolania.