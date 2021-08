Po obchvate Bratislavy môžete jazdiť až 130-tkou: Zmeny, ktoré novinka prinesie

Cesta po bratislavskom obchvate bude rýchlejšia!

Na časti diaľničného obchvatu D1, ktorý prechádza hlavným mestom v rámci systému inteligentných diaľnic odvčera funguje líniové riadenie dopravy. V praxi to okrem iného znamená, že najvyššia povolená rýchlosť môže stúpnuť až na 130 km/h. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od tohto kroku očakáva zlepšenie plynulosti dopravy a zvýšenie bezpečnosti premávky.

Zavedenie systému inteligentných diaľnic môže navýšiť kapacitu jednotlivých úsekov so zvýšenou mierou dopravných zápch o 10 až 20 percent, čo podľa predpokladov zvýši plynulosť a rýchlosť dopravy. Maximálnu povolenú rýchlosť až 130 km/h, ktorá je odvčera po novom platná na celej dĺžke diaľnice D1 v Bratislave, budú po novom zobrazovať, ale aj regulovať premenné dopravné značky. Aktuálna rýchlosť spolu s výstrahami či obmedzeniami sa bude na značení automaticky aktualizovať pomocou vyhodnocovania údajov, ktorých získavanie bude mať na starosti až 178 senzorov.

Podľa primátora Matúša Valla by však zmeny, ktoré NDS oznámila, nemuseli priniesť len výhody. „Vyššia rýchlosť spôsobuje vyššiu hlukovú záťaž a emisie priamo v meste, v niektorých prípadoch len desiatky metrov od bytov a domov,“ napísal na sociálnej sieti. Primátor zdôraznil, že zvýšenie rýchlosti na mestskej diaľnici by do budúcnosti mohlo znamenať aj vylúčenie vozidiel MHD z obchvatu.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) má totiž podľa neho už teraz dočasnú výnimku k minimálnej povolenej rýchlosti pre autobusy platnú do augusta 2022. Podľa hovorcu DPB Martina Chlebovca už podnik požiadal o výnimku, ktorej Krajský dopravný inšpektorát Bratislava nateraz vyhovel. „Myslím, že ide o veľmi dobré riešenie dopravnej situácie na obchvate D1. Keď bude menšia premávka, tak autá logicky trasu rýchlejšie prejdú. Ide totiž o úsek, na ktorom sa často zvyknú tvoriť dopravné zápchy," vyjadril sa dopravný analytik Ján Bazovský.

Novinky, ktoré zmeny prinesú

- Údaje o premávke, podľa ktorých sa bude regulovať maximálna povolená rýchlosť, bude zbierať 178 senzorov

- Po novom bude dopravu regulovať LED premenné dopravné značenie V situáciách, ktoré to umožnia, bude možné jazdiť až rýchlosťou 130 km/h

- Premenné dopravné značenie sa bude meniť podľa aktuálnej situácie automaticky

- V rámci prvej etapy sa budú zmeny týkať celej dĺžky diaľnice D1 v Bratislave