Do Tatier zavítala Talianka Manuela: Z kuriérky je majsterka sveta, sledujte, čo dokáže

Aktuálna majsterka sveta v Latte Art prišla pod Tatry!

Manuela Fensore (30) bola ešte pred piatimi rokmi kuriérkou a o káve nevedela skoro nič. Dnes má svoj vlastný podnik a baristickú školu. Ako však sama priznáva, cesta k úspechu bola náročná. Čo ju na nej najviac potrápilo a koľko stojí získať zručnosti v tomto odbore?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pozrieť si ôsmy ročník festivalu Vivat Italia v Poprade prišla majsterka sveta v umeleckom spracovaní a príprave kapučína, oficiálne Latte Art, Manuela Fensore (30). Pochádza z talianskeho Turína. Tam začala pracovať ako šoférka v kuriérskej službe. Pred šiestimi rokmi sa však rozhodla odísť do Milána.

„Hľadala som si nejakú prácu, myslela som, že by som mohla robiť niekde v bare. Stretla som Carmen v jej podniku, ktorý bol zameraný na miešané drinky. Carmen však viac inklinovala ku kávam ako k alkoholu a ja som káve úplne podľahla. V krátkom čase som sa stala spoločníčkou v jej podniku a v roku 2017 sme išli spoločne na súťaž v Latte Art,“ opisuje svoje začiatky nadaná Talianka. Tá súťaž vyhrala a Carmen skončila druhá.

„Žiačka porazila, ale iba tesne, svoju učiteľku! Obe sme z toho mali veľkú radosť,“ smeje sa Manuela. Zakrátko však jej úspech preťali vážne zdravotné problémy. „Pár mesiacov nato som dostala krvnú embóliu a len-len že som to prežila. To ma však nakoplo plne sa venovať Latte Art,“ spomína. Denne minula 80 litrov mlieka a 4 kilá kávy. „Neustále som trénovala a v roku 2018 sa už konali oficiálne majstrovstvá Talianska v Latte Art, ktoré som vyhrala a postúpila som na majstrovstvá sveta do Brazílie. Tam som neuspela a skončila som dvanásta,“ vraví.