Protokolista radí, ako si nevyrobiť hanbu na stretnutí s pápežom: O tomto sa s ním zásadne nerozpráva!

Slovensko je v očakávaní návštevy pápeža, Svätý Otec k nám zavíta od 12. do 15. septembra.

S hlavou cirkvi sa nehovorí o politike

Ladislav Špaček, protokolista

Vy ste mali možnosť niekoľkrát organizovať stretnutie s pápežmi. V čom je to iné ako návštevy politikov?

- Ja som sa spápežom stretol asi 7-krát, či už vo Vatikáne alebo v Prahe. Sú návštevy, ktoré sú významné politicky, kde ide o uzatváranie ekonomických či obranných dohôd, a potom sú návštevy, ktoré sú dôležité ceremoniálne a tam patrí práve návšteva pápeža. Nie je to jednoduché pripraviť, najmä z pohľadu ochrany, pretože sa tu počíta s omšami, kam prídu desaťtisíce ľudí. Je to najnáročnejšia návšteva, s akou sa štát potýka.

Na Slovensku zavíta pápež do Prezidentského paláca, teda stretnutie nebude na cirkevnej pôde, je to nezvyčajné?

- Pápež bol niekoľkokrát aj na návšteve Prahy a boli na Pražskom hrade, je to vždy vec dohody a komfortu pre obidve strany.

Aký je protokol, čo sa týka oblečenia, musí to byť rovnaké ako pri návšteve Vatikánu?

- Musí byť zachovaný ako pri návšteve Vatikánu. To znamená, že ženy nemôžu mať nohavice, musia mať sukňu alebo šaty, ktoré siahajú pod kolená, mali by mať prekryté ramená a vlasy by mali mať v mantile, teda akejsi šatke. Oblečenie musí byť tmavej farby. Len 7 žien na svete môže byť oblečených v bielej farbe, sú to predstaviteľky katolíckych kráľovských rodín. Kedysi sa stalo, že manželka britského premiéra Tonyho Blaira prišla v bielych šatách a bola z toho veľká hanba. U mužov sa predpokladá čierny oblek a košeľa s kravatou.

Naša pani prezidentka aj pán premiér chcú na stretnutie zobrať aj rodinných príslušníkov.

- Je možné si so sebou zobrať rodinných príslušníkov, pretože je to mimoriadna príležitosť. Pápež je ochrancom rodiny, a preto Vatikán počíta, že pri ústavných činiteľoch je prípustné zaradiť do zoznamu hostí aj príslušníkov rodiny. Musia rešpektovať aj správanie v prítomosti pápeža, katolíci pobozkajú rybí prsteň, pokľaknú, ateisti podajú ruku a jemne sa uklonia.

V akom duchu sa vedie komunikácia s pápežom?

- Rozhovor vždy zaháji pápež, teda ak sa vmiesi medzi ľudí. On stanoví tému, nikdy sa s ním nerozprávame na politickú tému, ale len duchovnú, kultúrnu alebo všeobecne spoločenskú. Pápež konverzáciu aj ukončuje, je nezdvorilé, aby sme v rozhovore zotrvali dlhšie než pár minút, uzurpovať si ho pre seba nie je zdvorilé, keďže na neho čakajú aj ďalší.

Pápež nekonzumuje jedlo verejne. Je to kvôli bezpečnosti?

- Osoby tohto formátu nejedia na verejnosti, ale nie je to kvôli bezpečnosti. Pápež nie je ten, kto by mal pred verejnosťou krájať kurací rezeň alebo jesť obložený chlebíček, to nemôžeme očakávať. Je len pri bankete, čo je najhonosnejšia forma stolovania. Ostatné stolovanie sa odohráva v prísnom súkromí. Ak by jedol napríklad v prítomnosti pani prezidentky, musia bezpečnostné zložky zabezpečiť všetko od hygienických noriem až po testovanie jedla pred podaním pápežovi.