Detaily stretnutia Svätého Otca s prezidentkou: Pápež pri Čaputovej urobil výnimku!

Na prípravu mali len pol roka! Aj keď sa návšteva Svätého Otca plánuje zväčša rok dopredu, na Slovensku sme na hlavu katolíckej cirkvi pripravení do najmenšieho detailu.

Presne určený je nielen program, ale aj dĺžka koberca, po ktorom pôjde, či výška a šírka kresla, na ktorom bude sedieť. To, čo zatiaľ nie je doladené, je zoznam hostí, s ktorými sa stretne v Prezidentskom paláci.

Tím, ktorý prišiel do Bratislavy na jar tohto roka vyjednávať podrobnosti návštevy Svätého Otca, mal už v hrubých obrysoch jasno, kam chce zavítať a ako asi bude vyzerať jeho program. Vedeli napríklad, že v Prešovskom kraji bude veľká omša a v Košiciach bude stretnutie s mladými. Dolaďovali sa aj detaily, o ktorých bežný smrteľník ani nerozmýšľa.

„Myslí sa pritom napríklad na to, akú výšku budú mať schodíky, aká bude dĺžka koberca a ako bude uložený, aby sme zabránili dlhému presunu a šli rovno. Naplánovať musíte aj stôl, kde sedíte. Ako vyzerá kreslo, akú má výšku, šírku, opierky,“ vysvetlili pre Denník N protokolisti z Prezidentského paláca Frencien Bauer a Roman Roth s tým, že za zrejme najmenší detail, ktorý museli dolaďovať, považujú úpravu dlažobných kociek pri Dóme svätého Martina tak, aby tadiaľ prešlo auto bez výrazných výkyvov. Všetko sa dolaďuje s ohľadom na zdravie a fyzickú kondíciu hlavy katolíckej cirkvi.

Stretnutie v záhradách prezidentky

Nie je úplne bežné, aby sa hlava katolíckej cirkvi stretávala s politikmi na ich oficiálnej pôde. Pápež František v tomto urobil výnimku a zavíta do Prezidentského paláca. „Pred palácom bude tradičný uvítací ceremoniál. Čestná stráž, červený koberec, zaznejú hymny. Potom sa Svätý Otec presunie na stretnutie s prezidentkou do Zlatého salóna, neskôr sa stretne s prezidentkinou rodinou a napokon prejde do záhrady,“ uviedli protokolisti.