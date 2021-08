Imrecze strávil na NAKA celé hodiny: Po výpovedi sa postavil pred novinárov, prečo spolupracuje?

Bývalý šéf finančnej správy František Imrecze vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) v kauze Mýtnik. Do Prezídia Policajného zboru prišiel vo štvrtok ráno po 8.00 h.

Z budovy po výsluchu vyšiel až okolo pol tretej. Novinárom povedal, že sa rozhodol spolupracovať, pretože to považuje za správne. Priznal, že urobil vo svojej funkcii chyby. "Vyhodnocujem to tak, že som urobil chyby v pozícii prezidenta FS. Je mi to ľúto. Aj toto uvedomenie si prispelo k môjmu rozhodnutiu, že spolupracovať s OČTK je správne." Na otázku, či na neho niekto robil nátlak odpovedal rozhodne. "Nie, nikto na mňa nerobil nátlak.Nikto ma do ničoho nenútil," povedal Imrecze.

V reakcii na drsné vyjadrenie niektorých politikov vyhlásil, že sa necíti ako udavač. "Vypovedám o všetkých skutkoch tak, ako som ich zažil a tak ako si ich pamätám." Dodal, že sa vyjadril ku všetkých skutkom a zodpovedal všetky otázky orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). "Odpovedal som, verím detailne, na všetky otázky OČTK," dodal s tým, že sa nechce bližšie vyjadrovať vzhľadom na neverejnosť konania, aby neohrozil vyšetrovanie.

Nechcel povedať ani to, či pri štvrtkovom výsluchu vysvetlil niektoré nezrovnalosti s inými výpoveďami. Za svojimi tvrdeniami si stojí. Na otázku, či ho vyšetrovatelia navádzali na konkrétne odpovede, odpovedal, že niečo také nezažil. "Mňa nikto nikdy na nič nenavádzal," podčiarkol.

Vyjadril sa aj k tomu, ako vnímal svoju väzbu. "Nikto ma netýral. Tá väzba je veľmi nepríjemná. Na človeka, ktorý predtým nikdy nemal žiadny problém so zákonom je to veľký psychický tlak," povedal. Na záver novinárom prezradil, že sa nebojí o svoj život.

František Imrecze bol 30. júla prepustený z väzby. Stíhaný je za pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a iné trestné činy. Čelí aj obvineniu z nedávnej policajnej akcie Mýtnik III, keď bolo z korupčnej trestnej činnosti obvinených dovedna osem osôb.