Dáta zdravotnej poisťovne odhalili alarmujúci stav: Takéto čísla sme ešte nemali!

Počet preventívnych prehliadok u zubárov rapídne poklesol.

Informovala o tom hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. „Takéto čísla sme v prípade zubárov naozaj ešte nemali. Preto chceme povzbudiť ľudí – do konca roka sú ešte 4 mesiace na to, aby tú prevenciu stihli,“ uviedla riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union Elena Májeková. Aj keď ide v prvom rade o zdravie, poctivé návštevy preventívnych prehliadok majú aj finančný rozmer. „Kto nechodí na prevenciu, musí si, podľa zákona, ošetrenia súvisiace so zubným kazom v nasledujúcom kalendárom roku platiť celé sám,“ upozornila hovorkyňa Unionu.

V prevencii sú podľa dát Unionu poctivejšie ženy. K zubárovi a na dentálnu hygienu ich vo všeobecnosti chodí 57 %, kým mužov len 43 %. Ako ďalej uvádzajú štatistiky poisťovne, zubný kaz sa ročne objaví v priemere až na dvoch zuboch. Platí, že čím neskôr sa ošetrí, tým to viac bolí a tiež je to aj drahšie, lebo sa nedáva jednoplôžková, ale napríklad hneď trojplôžková plomba. Na zaplatenie účtov u zubára môžu ľudia využiť aj finančné príspevky, ktoré poskytujú jednotlivé zdravotné poisťovne.