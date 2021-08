Ako budú fungovať školy? Zaočkovaných je len 21% detí, vyhlásenie odborníka vás donúti zamyslieť sa

Školský rok je za dverami a rodičia sa obávajú, ako to bude celé vyzerať. Odborníci upozorňujú na to, že delta variant koronavírusu sa bude šíriť najmä v školách.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa najnovších údajov máme plne zaočkovaných iba 16 % mladistvých vo veku 12 až 17 rokov. Ako bude vlastne vyzerať nasledujúci školský rok? Odborníkov sme sa pýtali, či zaočkovanosť medzi mladistvými je dostatočná na to, aby sa šírenie delta variantu spomalilo.

Do začiatku školského roku zostáva necelý týždeň. „Aktuálne je na Slovensku zaočkovaných 21 % detí vo veku od 12 do 17 rokov prvou dávkou a 16 % druhou dávkou,“ povedali nám z ministerstva školstva. V kategórii dospelých je to niečo cez 50 % ľudí.

„Tvoria nejakú bariéru infekciám v školách, čo je iné oproti minuloročnej situácii,“ uviedol Matej Mišík, analytik Inštitútu zdravotných analýz. Podľa nového COVID automatu k plošnému zatváraniu škôl nedôjde. Opatrenia budú platiť len pre jednotlivé okresy.Kým v zelenom okrese bude prebiehať výučba bez obmedzení, v oranžovom stupni sa opatrenia sprísnia. „My sa pripravujeme na to, že 2. septembra otvoríme brány škôl a nastavili sme pravidlá tak, aby sme mohli vzdelávať čo najdlhšie v rámci prezenčného vyučovania,“ informoval minister školstva Branislav Gröhling.