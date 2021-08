Kotlebova exmanželka pohorela s trestným oznámením v prípade syna: Poženie šéfa ĽSNS pred súd?!

Vývoj vzťahu medzi Marianom a Frederikou Kotlebovcami je poriadne turbulentný.

Po tom, čo sa rozviedli a ona sa odsťahovala do Egypta za priateľom, s ktorým má dcéru, si tam prišiel po spoločného syna šéf slovenských extrémistov. Kotleba sa vybral do africkej krajiny ešte v apríli a zhrozená Frederika následne podala trestné oznámenie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pomerne dramaticky pôsobil odchod šéfa ĽSNS do egyptskej Hurghady, kde si bol zobrať syna Ľudovíta. Jeho bývalá manželka Frederika vtedy opisovala, že sa k nej správal arogantne a syna jej vzal proti jej vôli. Už vyše roka žije v Hurghade s dcérkou Jannat a novým egyptským priateľom. Následne sa obrátila na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici, ktorá to odstúpila Okresnej prokuratúre. E-mailom im oznámila, čo sa udialo a oni to vyhodnotili ako trestné oznámenie.

Najnovšie to už polícia aj prešetrila.„Vyšetrovateľ OR PZ Banská Bystrica dňa 3. 8. 2021 podľa § 197 ods. 1 písm. d) Tr. por. odmietol vec podozrenia zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť pod. Marian K. Predmetné uznesenie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť,“ povedal hovorca Okresnej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár. V preklade to znamená, že zamietli Kotlebovej sťažnosť na to, že Kotleba neoprávnene zobral ich syna z Egypta.

Frederika tvrdí, že ju toto rozhodnutie neprekvapilo. „Popravde, nie som z rozhodnutia až taká prekvapená. Prípad som dala rovno na prokuratúru a nie aj na súd, a tak som nezvolila správny postup. Uvedomila som si to až neskôr,“ povedala týždenníku Šarm. Tvrdí, že s podaním na prokuratúru postupovala unáhlene a s Kotlebom sa chce dohodnúť.