Výhercovia očkovacej prémie musia rátať s danením výhry: Koľko vám v skutočnosti zostane z lotérie?

Zo sladkých státisícových výhier dostanú o niečo menej. Výhercovia očkovacej lotérie sa po tom, čo zo štúdia RTVS zaznie hlas moderátorov, že získavajú stovky tisíc eur, veľmi tešia.

Niektorí však môžu zostať zaskočení, keď im reálna suma dôjde na bankový účet. Tá sa totiž zdaňuje a vo výsledku naradostení súťažiaci dostanú o niečo menej, ako vyhlasujú v televízii.

Upozorňuje na to aj samotné ministerstvo financií pod vedením Igora Matoviča. „Očkovacia prémia sa zdaňuje ako finančná výhra v bežnej súťaži. Očkovanému budú peniaze vyplácané po zdanení 19 % sadzbou,“ uviedli z rezortu.

V praxi to znamená, že napríklad aj Manuela z Bratislavy, ktorá v nedeľu vyhrala neuveriteľných 500-tisíc eur, dostane na účet len niečo vyše 400-tisíc eur. Podobné prípady sú aj s výhercami 10 000 € či 1 000 €, z ktorých sa týždenne teší dohromady až 125 výhercov. Od štátu však napokon získajú sumu skrátenú približne o pätinu.

Inak sú však na tom ľudia, ktorí vyhrajú 100 eur a žrebovaní sú elektronicky. Tých je týždenne najviac - až 10 000. O zrážku z výhernej sumy však neprídu. „V prípade 100-eurových výhier táto podmienka neplatí. Výhra v hodnote menej ako 350 eur je oslobodená od dane,“ dodáva ministerstvo financií.

Ako vlastne prebieha výplata výhry, ktorú súťažiaci dostane? Už pri registrácii sa zadáva bankový účet a je nevyhnutné zadávať správne IBAN číslo, aby sa človek k spomínaným peniazom dostal. „Výhra bude výhercovi vyplatená vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii, a to v lehote do 30 dní od vyhodnotenia vyžrebovania. V prípade prémiových výhier budú peňažné prostriedky pripísané na účet do 60 dní,“ konštatovali z rezortu.