Július († 36) pomáhal zranenému na D1, keď do nich vrazilo auto: Prehovoril svedok! Pohľad, na ktorý nezabudne

Chcel pomôcť, no zaplatil za to najvyššiu cenu. Bachar Július († 36) spolu so svojím kolegom so Zboru justičnej a väzenskej stráže neváhali ani sekundu a okamžite vybehli na pomoc žene a jej synovi († 21), ktorí havarovali na diaľnici D1 neďaleko Ilavy.

Stačil okamih a šľachetný čin sa zmenil na tragédiu. Podľa svedkov totiž Július vyšiel z vozidla, aby zranenému mladíkovi pomohol, keď do havarovaného auta vletelo ďalšie vozidlo. Mladíkovi ani bacharovi už nebolo pomoci. Fotogaléria 6 fotiek v galérii Obrovská tragédia sa odohrala v utorok na diaľnici D1 pri Ilave. „Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok zišlo jedno vozidlo mimo cesty. Na pomoc mu prišli okoloidúci, keď vzápätí došlo k druhej dopravnej nehode," povedal znalec z odboru dopravy Milan Holéci. Svedkovia opísali priebeh podrobnejšie. „Prvé auto dostalo šmyk a vyletelo z diaľnice. Pri krajnici takmer okamžite zastavil autobus a sprievodné vozidlo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Ešte som videl, ako sa dvojica v havarovanom aute objala," opísal svedok s tým, že ani len netušil, čo nastane o chvíľu. Z autobusu podľa jeho slov vybehol jeden príslušník ZVJS a z auta druhý. Žene, ktorá šoférovala havarované auto, sa podarilo vystúpiť. „Jeden príslušník bol pri nej, druhý pri jej synovi, boli na vzdialenejšej strane auta. Vtom do havarovaného auta vletelo ďalšie vozidlo. Bol to okamih," prezradil svedok a so smútkom v hlase dodal, že na pohľad, ktorý sa mu naskytol, do života nezabudne. Smutnú udalosť riešia aj muži zákona.