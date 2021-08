Štefana s manželkou prepadli v dome lupiči: Vydesený podnikateľ opísal noc hrôzy, z jeho slov naskakuje husia koža

Desivé chvíle plné bolesti a strachu o vlastný život zažili manželia z Diakoviec (okr. Šaľa).

Traja neznámi lupiči sa k nim domov vlámali v noci z pondelka na utorok, zviazali ich, bili a mierili na nich zbraňami, až kým im neodovzdali obsah sejfu. Ešte aj dnes vydesený Štefan (62) Novému Času opísal okamihy, keď si s manželkou mysleli, že je ich koniec... Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podnikavý Štefan si spolu so svojou polovičkou otvoril v obci vlastný biznis. K pohostinstvu pribudla aj ubytovňa, kde bývali prevažne robotníci. S manželkou sa tešili z toho, ako si tvrdou a poctivou prácou zarábajú na živobytie a sú sebestační. Nočná dráma v ich dome im však obrátila životy naruby.

Dnes sa Štefanova manželka bojí vrátiť do domu, ktorý sa nachádza hneď za prevádzkou. Ako si na nočnú návštevu lupičov spomína jej manžel? „Dostali sa do záhrady cez koniec, tam je stavba a oni nejako preskočili plot. Zviazali nás, najskôr takými umelohmotnými svorkami, čo používajú aj policajti, a potom širokou lepiacou páskou. Všetko mali so sebou,“ sťažka opisuje hororové chvíle Štefan.

Najväčší strach mal o svoju milovanú polovičku. „Manželka je chorá, tá skoro umrela. Mierili na nás zbraňami, aj ma nimi bili, kým som nedal všetko, čo bolo v trezore. Hovorili so mnou po rusky, ako sa rozprávali medzi sebou, to neviem,“ opísal vyčíňanie páchateľov majiteľ reštaurácie.

Vyslobodili sa táckou

Pani domu bola ešte v stredu na výsluchu. „Ale nevedela prísť domov ani spať, mám o ňu strach,“ prezradil okradnutý podnikateľ. „Je tu aj obecná kamera, ale oni išli aj von zozadu, cez tú záhradu. Mne sa podarilo oslobodiť takým ostrým plátkom. Oni stúpili na tácku z umelej hmoty a to z nej ostalo. Potom som ratoval manželku,“ potláča slzy ešte stále vystrašený Štefan, ktorý po vyslobodení zalarmoval záchranku.

Zlodeji ušli s poriadnym lupom, v sejfe totiž bolo až 40-tisíc eur v hotovosti a šperky za 10-tisíc eur. Polícia sa k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nevyjadruje. „V prípade nebudeme poskytovať žiadne informácie,“ povedala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. Zlodeji sú stále na úteku.