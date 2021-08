Matovič dáva zavedeniu rodičovského dôchodku veľmi malú šancu: Krajniakovi ponúkol alternatívu

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) navrhol ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) alternatívne riešenie k navrhovanému zavedeniu rodičovského dôchodku.

Šéf rezortu financií to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Toto riešenie však Matovič nekonkretizoval. „Keď sa s tým stotožnia, potom to oznámime," povedal. Vláda podľa neho stojí pred úlohou konsolidácie verejných financií. Zavedenie rodičovského dôchodku preto nepovažuje za veľmi reálne, keďže by si to každoročne vyžiadalo 500 miliónov eur. „Dnes tomu dávam veľmi, veľmi malú šancu," dodal Matovič.

Od začiatku roka 2023 by sa mal na Slovensku zaviesť rodičovský bonus. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi na penzii 2,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Zavedenie rodičovského bonusu je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce koncom júla predložil do pripomienkového konania.

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí sa to negatívne dotkne menej ako 50-tisíc ľudí zarábajúcich viac ako 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Tento krok chce rezort práce kompenzovať tým, že sa zvýši maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku.