Vláda schválila návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu: Čo je cieľom?

Disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR by mohol byť účinný od 1. decembra.

Vyplýva to z návrhu zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zákon ešte musí odobriť parlament. „Pôvodný zámer zákonodarcu zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom tak, aby tieto stavy mohli autonómne regulovať správanie svojich členov, sa v aplikačnej praxi neosvedčil a vykazoval v mnohých prípadoch nefunkčnosť či nedostatočnú pružnosť,“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré predložilo tento návrh.

Cieľom je „odstránenie súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní“. Schválený návrh obsahuje zjednotenie výlučne procesnoprávnej úpravy disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred NSS SR. Hmotnoprávna úprava má zostať naďalej súčasťou statusových zákonov.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v stredu uviedla, že by bola najradšej, keby bol nový disciplinárny poriadok účinný už od 1. augusta, keď NSS SR začal mať kompetenciu vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť. „Nechcela som nijakým spôsobom ukrátiť proces, ktorý súvisel s vyjasnením si tohto procesu so Súdnou radou, prokurátormi, exekútormi alebo notármi. Rovnako do toho boli zapojení aj advokáti, ktorých sa v zásade zatiaľ tento navrhovaný právny stav nedotkne,“ povedala novinárom.

Tvrdí, že od augusta je oprávnený prijímať disciplinárne návrhy voči sudcom a prokurátorom jedine NSS SR. „V momente, keď bude účinný disciplinárny súdny poriadok, tak sa o týchto veciach rozhodne,“ dodala.

MS SR upozorňuje, že cieľom návrhu nie je prejavenie nedôvery voči jednotlivým právnickým stavom. „Práve naopak, predložený návrh zákona predpokladá úzku kooperáciu medzi Najvyšším správnym súdom a orgánmi, ktoré reprezentujú jednotlivé právnické stavy. Dotknuté stavovské organizácie budú disponovať návrhovým oprávnením, s využitím ktorého budú navrhovať svojich zástupcov ako nezávislých prísediacich do disciplinárnych senátov,“ dodali.