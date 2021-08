Práce sa moste na D2 medzi Stupavou a Bratislavou budú ukončené skôr: Kedy sa spustí doprava?

Práce na oprave mosta na diaľnici D2 medzi Stupavou a Bratislavou budú ukončené skôr oproti pôvodnému plánu.

Doprava sa tak spustí už v piatok (27. 8.), pričom cez víkend budú ešte menšie obmedzenia. Od pondelka (30. 8.) by už doprava mala byť spustená na 100 %. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa.

"Pôvodne sme mali harmonogram do 6. septembra, keď sa mala spúšťať naplno doprava. Spustí sa teraz v piatok s tým, že ešte cez víkend tam budú drobné obmedzenia na dokončovacie práce a od pondelka je to na 100 %," priblížil Tlapa.

Podľa jeho slov sa to podarilo vďaka výbornej koordinácii všetkých zainteresovaných. Skonštatoval, že pre zhotoviteľa vytvorili priestor, aby mohol pracovať v pokoji a kontinuálne, ocenil aj spoluprácu s políciou. "Väčšina vodičov bola disciplinovaná, bohužiaľ, najväčšie problémy nám robila kamiónová doprava, a to zahraničná," opísal situáciu na opravovanom úseku riaditeľ krajskej dopravnej polície v Bratislave Milan Pilip. Zhodnotil však, že situácia sa nakoniec zvládla.

Pre rekonštrukciu diaľničného mosta medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina a s tým súvisiace dopravné obmedzenia sa tvorili rozsiahle kolóny smerom do centra Bratislavy. Pre situáciu na D2 zasadal aj parlamentný hospodársky výbor. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vtedy vyhlásil, že dané riešenie je najlepšie z najhorších. Avizovali snahu o akceleráciu samotnej výstavby.

Most je dlhý 48 metrov, pod ním je plne funkčná železničná trať. Bol v zlom technickom stave. NDS konštatovala, že ak by s opravou čakali ešte pár rokov, dostal by sa do veľmi zlého, možno až havarijného stavu.