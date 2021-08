Envirorezort zakročil: Jednorazovým plastom v stravovacích prevádzkach má odzvoniť

V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky.

Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktoré v stredu schválila vláda na svojom rokovaní.

Zákaz používania jednorazových plastov na verejných podujatiach envirorezort odôvodňuje tým, že v súčasnosti v 90 percentách prípadov neprichádza k správnemu triedeniu. Organizátor verejného podujatia, ktorý poskytne biologicky rozložiteľné výrobky, by mal následne zabezpečiť aj ich triedený zber.

Výrobca jednorazového plastového výrobku by podľa materiálu mal byť povinný ponúknuť spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu, poprípade poskytnúť výrobok za úhradu. "Ide o výrobky, ktorých spotreba sa má znížiť za použitia hospodárskych nástrojov. Ide o zabezpečenie toho, aby sa plastové výrobky nahradili alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné, ale neobsahujú plasty," vysvetľuje ministerstvo životného prostredia.

Znížiť by sa mala spotreba pohárov na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok. Taktiež by malo ísť o nádoby na potraviny určené na priamu konzumáciu alebo na jedenie priamo z nádoby, alebo ktoré sú hotové na konzumáciu bez ďalšej prípravy.

Výrobcovia tabakových výrobkov by sa mali podieľať na nákladoch spojených s vyčistením prostredia od filtrov, ktoré neskončili v smetnej nádobe, vyplýva z novely.