Výberové konanie na šéfa Slovenského pozemkového fondu pokračuje: Čo je s víťazným kandidátom?

Vláda sa menovaním šéfa Slovenského pozemkového fondu (SPF) v stredu nebude zaoberať.

Oznámil to pred rokovaním vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Agrorezort podľa neho zistil, že kandidát s najvyšším počtom bodov získaných vo výberovom konaní je voči SPF v potenciálnom konflikte záujmov.

"Na rokovanie vlády som mal predložiť návrh na vymenovanie nového generálneho riaditeľa SPF. Po zverejnení výsledkov výberového konania som sa z médií dozvedel, že najlepší uchádzač na tento post pracoval v advokátskej kancelárii, voči ktorej vedie SPF súdny spor," priblížil.

Spresnil, že hoci kandidát pracoval v danej advokátskej kancelárii pred viac ako 20 rokmi, mohlo by to byť považované za konflikt záujmov. "O to viac, že ďalším zisťovaním sa zistilo, že advokát, ktorý v súčasnosti zastupuje SPF, bol tiež v minulosti zamestnancom predmetnej advokátskej kancelárie, práve v období, keď táto advokátska kancelária pracovala pre SPF," zdôraznil agrominister.

"V súlade so zákonom som sa preto rozhodol pokračovať vo výberovom konaní. Výberovú komisiu rozšírim o zástupcov verejnosti a ďalšie kolá výberových pohovorov budeme streamovať, aby aj verejnosť mala možnosť vidieť, na čo sa členovia výberovej komisie pýtajú a ako jednotliví uchádzači na túto pozíciu reagujú," uviedol Vlčan.