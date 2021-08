Alarmujúci stav pred začiatkom školského roka: Ako chcú školy a škôlky riešiť TENTO problém?

Núdza o personál! V celom Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) chýbajú stovky pracovníkov, ktorých jednotlivé vzdelávacie zariadenia aktuálne hľadajú. Aj z tohto dôvodu sa viaceré samosprávy rozhodli pristúpiť k motivovaniu potenciálnych zamestnancov či už formou náborového príspevku alebo prísľubu dostupnejšieho bývania.

Podľa portálu Edujobs.sk, ktorý sprostredkúva prácu v školstve, aktuálne najviac zamestnancov v rámci BSK chýba na druhom stupni základných škôl, ktoré zháňajú najmä učiteľov odborných predmetov. V najväčšej miere školám chýbajú učitelia matematiky, anglického jazyka, informatiky, fyzicky či chémie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Máme málo stredoškolákov, ktorí sa hlásia na učiteľské smery, aby študovali fyziku, matematiku či chémiu. To sú aprobácie, ktoré si vyžadujú odhodlaného študenta, ktorý bude makať,” objasňuje jednu z príčin nedostatku odborných pedagógov šéf Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Niektoré zo samospráv sa preto rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk a učiteľov sa pokúšajú motivovať náborovými príspevkami či dostupným bývaním. S iniciatívou na prilákanie zamestnancov do školstva začala napríklad aj Petržalka, ktorá v závislosti od pracovnej pozície ponúka potenciálnym zamestnancom náborový príspevok až do výšky 1 000 eur.

„Snažíme sa reflektovať aj na našu dlhoročnú skúsenosť, že pedagógov aj nepedagógov od práce v bratislavskom školstve často odrádzajú slabé platové podmienky, drahé bývanie alebo nízka podpora pre sebarealizáciu a ďalšie napredovanie,” vysvetlila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

S ponukou výhodnejšieho ubytovania prišli aj bratislavské MČ Ružinov či Záhorská Bystrica. Podľa predsedu OZPŠ Ondeka sú však takéto parciálne riešenia nedostatočné a skôr by uprednostnil plošné zvýšenie platov a životnej úrovne učiteľov.

Počty chýbajúcich pracovníkov v školách BSK

Učitelia MŠ: 73

Učitelia ZŠ, 1. stupeň: 68

Učitelia ZŠ, 2. stupeň: 81

Učitelia SŠ: 69

Vychovávatelia: 51

Pedagogickí asistenti: 35

Špeciálni pedagógovia: 15



Chýbajúci učitelia podľa predmetov

Matematikári: 51

Angličtinári: 33

Informatici: 27

Nemčinári: 17

Fyzikári: 15

Chemikári: 12

Slovenčinári: 11



Chýbajúci nepedagogickí pracovníci

Kuchári: 33

Upratovačky: 25

Školníci: 5