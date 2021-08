Moderátori očkovacej lotérie ťahajú zo súťažiacich informácie o súkromí: Na čo im musíte odpovedať?!

Otázky priamo na telo! Moderátori očkovacej lotérie Marcel Forgáč (50) a Vera Wisterová (44) ťahajú zo súťažiach po výhre aj informácie o ich súkromí. Pýtajú sa napríklad na zamestnanie, rodinný stav či vek detí. V spojení s menom a mestom bydliska si mnohí v čase sociálnych sietí vedia ľahko vyhľadať, kto vyhral rozprávkové výhry.

Asi málokto si vie predstaviť stres a adrenalín, keď sa vám ozvú zo súťažnej relácie a vy stojíte pred možnosťou získať obrovský balík peňazí. V očkovacej lotérii na úvod povedia vaše meno, ale aj mesto, odkiaľ pochádzate. To však nie je všetko. V druhej časti žrebovacej lotérie išli moderátori ešte ďalej a z úspešných výhercov ťahali aj údaje z ich súkromia.

„Máš vlastný byt?“ „Nie, nemám,“ odpovedala výherkyňa 500-tisícovej prémie Manuela na otázku zo štúdia. „Čím sa živíš, čo robíš?“ „Ja som v reklamnej brandži, čiže do veľkej miery aj v tom, kde sa pohybujete aj vy, som make-up artistka,“ odpovedala z výhry šokovaná Manuela, ktorú si tak aj pre nezvyčajné meno okamžite na sociálnej sieti mohli nájsť tisícky Slovákov. Rovnako to bolo aj pri štvrtom úspešnom výhercovi.

„David, kde pracujete?“ „Ja som finančný analytik,“ odpovedal sympatický Bratislavčan, ktorého zastihli práve na pive s kamarátmi. Ani piatu v poradí Michaelu neobišla otázka z jej súkromného života. „Čo robíte, čím sa živíte?“ „Práve sa mi skončila materská dovolenka, zatiaľ nepracujem,“ odpovedala mladá mamička.

„Koľko máte detí a aké staré?“ spovedala moderátorka ďalej Michaelu, ktorá jej ešte v šoku odpovedala. O to jednoduchšie by bolo stotožnenie výhercu, ktorý by bol z malého mesta alebo obce, kde je pár desiatok či stoviek obyvateľov.

Ľahká identifikácia výhercu

Práve otázky týkajúce sa zamestnania či rodinného stavu môžu pomôcť, najmä prostredníctvom sociálnych sietí, stotožniť výhercu. Ten môže následne čeliť rôznym správam od používateľov či prosbám o finančný príspevok. Samotní moderátori na naše otázky neodpovedali. RTVS nám však potvrdila, že tieto otázky nemali v scenári.

„Otázky vyplynuli zo spontánneho rozhovoru moderátorov so súťažiacimi v rámci priameho prenosu. Odpovede súťažiacich boli na dobrovoľnej báze,“ napísala nám hovorkyňa verejnoprávnej televízie Andrea Pivarčiová. Ani ministerstvo financií neplánuje meniť štatút aspoň v tom ohľade, že by sa uvádzal napríklad len kraj, z ktorého je výherca.