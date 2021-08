Žiaci z oranžového okresu Banská Štiavnica prosia ministra Gröhlinga: Nezatvárajte nám školu!

Svoju školu milujú! V Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach (okr. Banská Štiavnica), kde sa ako na prvej základnej škole na svete vyučuje povinný predmet sokoliarstvo, chodia deti do školy aj počas prázdnin.

Ako hovoria samotní žiaci, nechodia tam nasilu, ale s radosťou a starajú sa o exotické zvieratá. Na školský rok sa veľmi tešia, no sú v oranžovom okrese. Pre ministra školstva Gröhlinga však majú jasný odkaz. „Nás nikto nenúti, aby sme sem chodili aj cez prázdniny,“ hovoria deti zo školy.

„Robíme to dobrovoľne a s radosťou. Na nový školský rok sa už veľmi tešíme, preto chceme poprosiť pána ministra školstva, aby nám nezatvoril školu. V minulosti sme sa už veľmi veľa učili z domu a vôbec to nebolo dobré. Bolo nám smutno za kamarátmi, učiteľmi a školou. Aj sme sa toho naučili oveľa menej. Chodíme do školy aspoň teraz, v septembri to môže byť inak,“ zhodli sa spolužiačky Ema (13), Barbora (11), Katarína (11) a Karolína (11).

Okres Banská Štiavnica je od pondelka v oranžovej farbe covid automatu. Školy však na nový školský rok začínajú od nuly, teda sú v zelenej farbe. Až čas postupne ukáže, či v tejto zelenej zostanú, alebo sa farba bude meniť.

„Naši žiaci sem chodia s radosťou aj počas prázdnin. Niektorí sa starajú o naše vtáctvo, iní robia lektorov našim návštevám. Vstupné je u nás dobrovoľné a tieto peniaze využijeme tak, že deťom, ktoré sú aktívne cez prázdniny, urobíme za odmenu exkurziu,“ povedal Pavel Michal, riaditeľ školy, ktorý verí, že sa študenti v septembri stretnú v areáli školy.

Návštevníkov nedelíme

Zuzana Denková, riaditeľka Slovenského banského múzea, Banská Štiavnica

V múzeu zatiaľ nepristupujeme k deleniu návštevníkov na plne zaočkovaných, neočkovaných, preukazujúcich sa potvrdením o prekonaní ochorenia, a preto sa riadi pravidlami pod názvom Základ. V interiéri od návštevníkov vyžadujeme používanie rúška, resp. inej formy prekrytia nosa a úst, aplikácia dezinfekcie na ruky. Povolené sú len individuálne prehliadky a tak komentované prehliadky v expozícii Starý zámok sú pozastavené. Nie je vylúčené, že od budúceho týždňa prejde okres z oranžového stupňa do červeného a vtedy budeme musieť, samozrejme, podmienky sprísniť.

Na kontroly reagujú ľudia rôzne

Martin Macharik, majiteľ Monarchia a Nostalgia, Banská Štiavnica