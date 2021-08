Nešťastní zamestnanci po vyhadzove z fabriky priznávajú obavy: Strach z hľadania novej práce

Viac ako 400 ľudí príde o prácu v závode na výrobu automobilových komponentov neďaleko Martina.

Väčšinu prepustia do konca roka. Fabrike s viac ako 20-ročnou históriu zlomilo väzy nielen zvyšovanie nákladov, ale pod ukončenie výroby sa podpísala aj koronaríza, ktorá významne oslabila automobilový priemysel.

Správu o ukončení výroby sa zamestnanci závodu na výrobu automobilových komponentov dozvedeli v pondelok ráno. „Tušili sme to už dlhšie, už nejaký čas sa o tom povrávalo a v pondelok ráno nám to vedenie oficiálne oznámilo,“ prezradila Jana (39) z Koštian nad Turcom (okr. Martin), ktorá v závode pracuje od samého začiatku.

„Niektorým ponúkli aj možnosť pokračovať v inej z pobočiek, tam môže byť problémom dochádzanie,“ doplnila. Sklamanie neskrývala ani Jana Ilčíková (35) z neďalekého Martina. „Niečo sa šepkalo, ale čakali sme to neskôr, o rok-dva,“ povedala s tým, že zamestnávateľ im rušenie pozícií oznámil ako následok toho, že Toyota sa sťahuje do Turecka a Fiat do Srbska. Priznala, že má obavy, či sa im podarí nájsť si v okolí prácu.

„Napriek prijatým opatreniam nie sú náklady na výrobu našej spoločnosti konkurencieschopné v získavaní zákaziek, obaja akcionári našej spoločnosti Adient a Toyota sa preto rozhodli ukončiť výrobu v závode v Košťanoch nad Turcom,“ uviedol hovorca spoločnosti Petet Marčan.