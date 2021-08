Exminister Mičovský píše Matovičovi otvorený list: Drsná kritika!

Bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a v súčasnosti poslanec za hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽANO) Ján Mičovský zverejnil na sociálnej sieti otvorený list predsedovi Igorovi Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia.

Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii. "Nastupujúcemu ministrovi, pánovi Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO) som odovzdal funkciu s presvedčením, že transplantácia slušnosti do chorého rezortu bude pokračovať. Avšak to, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode, za slušné považovať nemôžem," tvrdí Mičovský.

Kroky nového ministra podľa neho zneucťujú protikorupčný étos hnutia. "Urážajú ľudí, ktorí sa k nám pridali a ktorí považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem. Nemlč, prosím, ani Ty, hnutie, ktoré si založil, si to nezaslúži," vyzval Mičovský v liste Matoviča. Hnutie v reakcii uisťuje o nezmenenom smerovaní. "Protikorupčné ťaženie OĽANO je nespochybniteľné, o čom jednoznačne svedčia doterajšie výsledky. Každý člen vlády nesie plnú politickú zodpovednosť za svoje personálne nominácie," uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Podnetmi Mičovského sa podľa neho bude poslanecký klub hnutia zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Podľa Mičovského slov je v tejto chvíli "všetko spochybnené". "Mnohí moji bývalí kolegovia sú novým ministrom zo služby nepochopiteľne prepúšťaní, navyše nedôstojným spôsobom. Akoby to neboli ľudia, ktorých odborný i občiansky profil sa často formoval na protikorupčných bojiskách, ale samotní strojcovia úpadku predchádzajúcej doby," tvrdí Mičovský a uvádza v liste viacero príkladov.

"Ja však po našom poslednom rozhovore prestávam rozumieť Tebe. Naozaj si sa rozhodol prehliadať personálne kroky ministra Samuela Vlčana, ktoré znevažujú ľudí, čo s nesmiernym osobným nasadením pomáhali renovovať rezort? Pracovali sme na neľahkých úlohách v hrubo znečistenom priestore a ja som sa Tvojej podpory nikdy nedomáhal, súc si vedomý vlastných právomocí i zodpovednosti. Teraz by som však Tvoju podporu privítal. Nie však pre mňa, ale pre tých, ktorí uverili, že sme iní a dnes o tom pochybujú," doplnil Mičovský. "Osobné názory pána Mičovského nebudeme komentovať," reagovali na exministrov list z odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.