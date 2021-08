Dráma v očkovacej lotérii: Dostane napokon Zuzana zo Solivaru 400-tisíc? Rázne vyjadrenie Matoviča

Stala sa nechcenou hviezdou prvej časti očkovacej lotérie.

Zuzana zo Solivaru zdvihla telefón, avšak pre oneskorené vysielanie RTVS na internete nevedela povedať heslo, čo ju pripravilo o 400-tisíc eur. Následne za ňou na východ smeroval minister Igor Matovič, ktorý po návšteve hovoril, že urobí všetko pre to, aby Zuzana peniaze dostala. V druhom vysielacom kole však o tom nepadlo ani slovo.

Rezort financií pravidlá upravil práve po tom, čo Zuzana prišla o rozprávkovú sumu. Zmien sme sa dočkali na poslednú chvíľu, iba dva dni pred živým vysielaním. Síce odborníci odporúčali zásadné vylepšenia, ako napríklad úplné vypustenie hesla či telefonického spojenia s vyžrebovaným v priamom prenose, rezort financií tieto odporúčania do štatútu nezapracoval.

Pani Zuzane to však k získaniu peňazí za okolností, ktoré ovplyvniť nevedela, zatiaľ nepomohlo. Deň po prvom vysielaní sa minister Matovič s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom vybral za pani Zuzanou do Prešova. Prisľúbili jej, že spravia všetko pre to, aby sa k peniazom dostala. „Nemala reálnu šancu vyhrať,“ uznal Matovič.