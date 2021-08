Ministerstvo sa pripravuje na kritiku: Pacienti budú musieť do nemocníc cestovať ďalej, toto je dôvôd

Niektorí pacienti budú za hospitalizáciou cestovať ďalej, garantovanú však budú mať jej geografickú dostupnosť.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré plánuje optimalizovať sieť nemocníc, pripúšťa, že reforma zdravotníctva na Slovensku bude mať aj niekoľko nevýhod a rizík. Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Rezort zdravotníctva poukázal na to, že v nemocniciach, kde je naplánovaná ich transformácia, už v súčasnosti čerpajú obyvatelia okresu len 30 až 60 percent potrebnej zdravotnej starostlivosti. "V súčasnosti platí, že väčšina poistencov dochádza za ústavnou starostlivosťou do iného mesta," pripomenul.

Podľa MZ SR dôjde aj k zániku časti pracovných miest v nemocniciach s nižšou úrovňou. Zdravotnícky personál sa tak bude musieť presunúť do inej nemocnice. MZ si preto myslí, že bude potrebné dobudovať preň ubytovacie kapacity. Časť sa však môže presunúť do ambulantného sektora, kde je v súčasnosti nedostatok personálu.

Rezort počíta aj s negatívnymi reakciami obyvateľov v miestach, kde sa lokálna nemocnica transformuje na nemocnicu nižšej úrovne. Rovnako očakáva aj negatívne reakcie od nemocníc a personálu, ktorí vo svojej nemocnici nebudú môcť poskytovať starostlivosť vyššej úrovne. Taktiež predpokladá negatívne reakcie vlastníkov, respektíve prevádzkovateľov nemocníc, keď budú povinní vykonávať celé spektrum povinných služieb, nielen si zo služieb vyberať.

Optimalizácia siete nemocníc však prinesie viaceré výhody. Definuje sa nárok pacienta a určí sa zodpovednosť za jeho nedodržanie. Nemocnica bude povinná poskytovať definovanú ústavnú starostlivosť a zdravotné poisťovne ju budú musieť uhradiť. MZ SR si od tohto kroku sľubuje aj zabezpečenie vyššej kvality ústavnej starostlivosti, a to vďaka koncentrácii špecializovaných výkonov s kvalitnejším personálom aj vybavením, ďalej stanovením podmienok pre poskytovanie programov a medicínskych služieb či monitorovaním a zverejňovaním indikátorov kvality pre ústavnú starostlivosť.

Takýto krok by mal podľa MZ SR podporiť finančnú udržateľnosť ústavnej starostlivosti. Tiež by sa malo zefektívniť využívanie personálnych zdrojov, čo bude slúžiť ako prevencia voči dočasnému alebo trvalému uzavretiu oddelení z dôvodu výpadkov personálu. Taktiež by optimalizácia siete nemocníc mala zlepšiť podmienky pre personál.