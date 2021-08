Analytik to povedal na plné ústa: Príchod pápeža Františka na Slovensko je zázrak

Septembrová návšteva pápeža na Slovensku je veľkým prekvapením, pretože Svätý Otec dáva pri výbere svojich apoštolských ciest prioritu úplne iným krajinám, ako je Slovensko.

Pre TASR to uviedol cirkevný analytik Imrich Gazda, ktorý avizovanú návštevu pápeža Františka na Slovensku označil za "zázrak", pretože o tom, že by mal navštíviť krajinu, sa vôbec neuvažovalo.

"Pápež dáva prednosť krajinám, ktoré sú na spoločenskej, ekonomickej, politickej periférii, krajinám, ktoré prechádzajú nejakým konfliktom, či tým, kde sú kresťania marginalizovanou menšinou," uviedol Gazda s tým, že Slovensko nič z toho nespĺňa.

Podľa cirkevného analytika ide o veľké prekvapenie. "Povedal by som, že dvojnásobné," skonštatoval. Pritom poukázal na to, že keď sa pápež vracal v marci z apoštolskej cesty v Iraku, tak počas tlačovej konferencie na palube lietadla sa zmienil, že pocestuje do Budapešti na medzinárodný eucharistický kongres. Hlava katolíckej cirkvi poznamenala, že Bratislava nie je od Budapešti až tak vzdialená, tak prečo by sa nemohol zastaviť aj na Slovensku. "To bolo prvé prekvapenie. Bolo vidieť, že pápež reálne uvažuje nad návštevou našej krajiny. Druhé veľké prekvapenie bolo, že pápež sa neplánuje zastaviť len v Bratislave na poldeň, ale plánuje absolvovať plnohodnotnú návštevu Slovenska a strávi tu viacej dní na viacerých miestach," skonštatoval cirkevný analytik.

Z oficiálneho hľadiska si treba podľa jeho slov uvedomiť, že pápež František prichádza na apoštolskú cestu, ktorá má pastoračný aj štátny charakter. "Rozdiel je hneď vidieť, keď si to porovnáme s návštevou v Budapešti, kde prichádza len na pastoračnú návštevu. Čiže odslúži omšu a prichádza tam primárne ako hlava katolíckej cirkvi k maďarským katolíkom. Na Slovensko prichádza na pastoračnú aj štátnu návštevu, to znamená, že sem prichádza nielen ako hlava katolíckej cirkvi, ale aj ako najvyšší štátny predstaviteľ mestského štátu Vatikán," vysvetlil Gazda. Poukázal pritom na fakt, že pápež na Slovensku neabsolvuje len pastoračný duchovný program, ako sú sväté omše, stretnutia s biskupmi a s veriacimi, ale časť programu je vyhradená aj stretnutiam s politickými predstaviteľmi.priblížil.

Gazda vypichol, že ide len o druhú návštevu do stredoeurópskeho regiónu zo strany súčasného Svätého Otca, ktorý je pápežom od roku 2013. "Tento región navštívil len raz v roku 2016, keď bol v Poľsku na svetových dňoch mládeže," dodal Gazda.

Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.