Veľká reforma zdravotníctva: Pozrite, ktorý úrad má mať po novom viac nezávislosti

Zákon o ústavnej zdravotnej starostlivosti počíta s tým, že po novom by sa mala posilniť nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Návrh zákona, ktorý by mal priniesť reformu zdravotníckeho systému, sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ako pre TASR uviedla samostatná odborná referentka ÚDZS Erika Kováčiková, úrad uvíta akékoľvek kroky, ktoré budú viesť k jeho nezávislosti.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR svoj návrh posilniť stabilitu a nezávislosť postavenia predsedu úradu ako nezávislého orgánu vykonávajúceho dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením vrátane zdravotných poisťovní prirovnal k úlohe dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) nad finančným trhom.

Rezort zdravotníctva tiež odkazuje na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 až 2024 v oblasti starostlivosti o zdravie obyvateľstva, ktorým je posilnenie pozície štátu v oblasti zdravotného poistenia a zvýšenie kvality zdravotníctva. "Štát prinavráti do centra svojej pozornosti ako svoj primárny záujem zdravie občanov, ktorý nebude ustupovať silným záujmovým a finančným skupinám v pozadí," uvádza sa v predkladanom materiáli.

Kováčiková pre TASR povedala, že víziou od založenia ÚDZS je to, aby dohliadal na kľúčové aspekty systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému. "Hlavnou úlohou na nasledujúce obdobie bude zlepšiť reputáciu úradu, vniesť viac rovnováhy do vzťahu poistenec – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poisťovňa, ale najmä vybudovať nezávislý dohľad nad zdravotným poistením po vzore NBS," uviedla.

Doplnila, že v systéme zdravotného poistenia chce úrad podporiť možnosť výberu a súťaže, teda aby ďalej fungovali aj súkromné poisťovne, no pod jeho transparentným a kvalitným dohľadom. Práve ten by mal podľa jej slov analyzovať dáta a zverejňovať informácie užitočné pre rozhodovanie pri výbere poisťovne, čo by malo priniesť aj kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Úrad podľa Kováčikovej chce tiež prispieť "k zlepšeniu toxickej atmosféry v zdravotníctve, a to najmä edukáciou, komunikáciou cez médiá a efektívnejšou osvetou etického kódexu zdravotného pracovníka".uzavrela Kováčiková.