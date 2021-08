Ministerstvo navrhuje zmeny: Zoznam psychotropných a omamných látok prejde úpravou

Zoznam psychotropných a omamných látok by sa mal opäť upraviť.

Doplniť by sa mal o sedem psychotropných látok prvej skupiny a preradiť do inej skupiny by sa mala aj jedna omamná látka. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

MZ SR navrhuje preradiť omamnú látku Izotonitazén do prvej skupiny omamných látok. Svoj krok zdôvodňuje tým, že táto omamná látka nemá terapeutické použitie. Návrh má podľa rezortu zdravotníctva "výrazný potenciál prispieť k zvýšeniu sociálnej ochrany obyvateľstva".

Zároveň má prispieť k prevencii tak, že bude pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.