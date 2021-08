Hendikepovaný Peter zo Stupavy sa stal majstrom sveta v tanci! Pomáhali Modrovský aj Hanečka

Obrovský úspech! Peter Išpold (31) zo Stupavy (okr. Malacky) sa stal majstrom sveta. Charizmatický mladý muž spolu s unifikovanou partnerkou Barborou Jančinovou dobyli tanečný svet špeciálnych olympiád na súťaži v rakúskom Grazi.

Peter, ktorý má intelektuálne znevýhodnenie, pritom tanec nemá ako hlavný šport. Prioritou je pre neho triatlon, no tanec mu pomáha posilniť nohy a koordináciu. Aká bola cesta za týmto úspechom?

Peter mal k tancu vzťah už odmalička, dlho tancoval so staršou sestrou Zuzkou a aj sa zúčastnili viacerých súťaží, avšak len v rámci Slovenska. Po odchode sestry do zahraničia, kam odišla študovať, nechcel tancovať s nikým iným. Záľubu v športe si našiel aj preto, že s rovesníkmi podľa mamy Aleny nenašiel veľa spoločného.

„Už ako malý veľmi citlivo vnímal, že je iný. Z tohto dôvodu trvalo veľmi dlho, kým sme našli školu, kde by sa cítil v pohode, kde by nebol šikanovaný, kde by mu nebolo ubližované. Časom však zistil, že mu tanec chýba a po dlhšej dobe sa nám podarilo skontaktovať s trénerom Petrom Modrovským,“ prezradila milujúca mama s tým, že pozitívny zvrat v jeho živote nastal, keď sa stal jedným z členov veľkej rodiny Špecialnych olympiád Slovensko.

V bežnom živote pôsobí v prevádzke malého wellness s vlastnou malou práčovňou a mangľovňou, ktorá má štatút chráneného pracoviska a cíti sa tam dobre. No keď športuje, je najšťastnejší. „Petrov vzťah k športu je veľmi zodpovedný, vďaka nemu sa pred našimi očami stal z Petra húževnatý, sebavedomý mladý muž, s úžasnou sebadisciplínou,“ dodala mama a Peťo jej pritakal: „Milujem život a milujem šport, pretože šport je môj život.“ Okrem triatlonu však začal intenzívne trénovať aj na tanečnú súťaž v Grazi.

Špičkový učiteľ

Spoločnosť na parkete robila Petrovi tanečná partnerka Barbora Jančinová, ktorá v minulosti tancovala práve s Petrom Modrovským, ktorý multitalentovaného športovca pripravoval na trojdňovú súťaž v Rakúsku. No cesta za snom o možnom prvom mieste v tvrdej konkurencii bola tŕnistá. Napokon sa ukázalo, že Peťo má neuveriteľný talent.

„O víťazoch na majstrovstvách sveta v tanečnom športe špeciálnych olympiád rozhodovali špičkoví medzinárodní rozhodcovia - Paolo Bosco, Peter Maxwell, Julie Fryer, Thomas Gruber, Raphael Loskot či Peter Steinerberger. Aj preto Peter Modrovský oslovil na spoluprácu Borisa Hanečku, ktorý Peťovi ušil krásne oblečenie, v ktorom vystupoval.

„V príprave sme nič nezanedbali. Ladili sa detaily choreografie aj oblečenia tak, aby všetko do seba zapadlo,“ usmiala sa mama. Petrov úspech ocenila aj riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová. „Peťo s Barborkou vytvorili dokonalý unifikovaný pár. Je to obrovský úspech. Peťo sa pripravuje na triatlonové preteky v Berlíne, no tanec mu posiľňuje nohy, tak si ho aj preto obľúbil. Úspech ukazuje, že inklúzia má zmysel,“ zhodnotila Eva Gažová.