Šok po odpornej vražde v Hronských Kľačanoch: Dobodal bývalú učiteľku Moniku miestny čudák?

Sú v šoku! Desivá vražda, ktorá sa udiala v piatok popoludní v obci Hronské Kľačany (okr. Levice) poznačila takmer každého z miestnych a len ťažko sa im hľadajú slová na to, čo sa stalo.

Starosta obce sa vyjadrovať k ničomu nechcel, no strašná smrť bývalej učiteľky Moniky († 81) zasiahla aj jeho. Všetci v obci dúfajú, že polícia našla skutočného vraha, keď zadržala podozrivého muža (29), a že po slobode v dedine nebehá krvilačná beštia...

Monika žila v dome v Hronských Kľačanoch so synom Slavomírom (54). Monika mala v deň vraždy ísť ešte doobeda k svojej susede, ktorá jej mala požičať peniaze. „Ja som ju videla, bola ešte usmiata a hovorí mi, že si ide požičať na obedy, lebo jej ich nosili každý deň domov,“ spomína suseda, ktorá neverí, že Moniku niekto brutálne zabil.

Starenku našiel syn popoludní vo vstupnej chodbičke v kaluži krvi. Mala celé telo dobodané. Tvár, šiju aj krk mala posiaty reznými ranami. „Toto si nezaslúžila, bola dobrákom od kosti. Všetko by vám dala. Ten čudák, ktorý jej to spravil, by mal dostať doživotie. Je to tunajší chlap, ktorý nikde nerobí a škodí, kade chodí. Dúfam, že ho už nikdy nepustia z basy,“ povedala suseda. Podozrivý (29) mal podľa mužov zákona zobrať z domu 700 eur a zlaté šperky a polícia začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.