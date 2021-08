Detvania si vyhrnuli rukávy: Aha, čo dokázali s kruháčom za 3 dni

To sa len tak nevidí! Dobrovoľníci skrášlili vstupnú bránu do Detvy, ktorá zarastala burinou.

Folkloristi, spoločnosť Green for life a dvaja mestskí poslanci skultúrnili jediný kruhový objazd na ceste I/16, ktorý bol neudržiavaný, no prešiel pri ňom každý, kto išiel zo Zvolena alebo do Lučenca, vychádzal, alebo vchádzal na diaľnicu.

Green for life, folkloristi z FS Podpoľanec a poslanci Branislav Baran a Slavomír Ciglan brigádou skultúrnili vstupnú bránu do mesta pod Poľanou. „Už dlhšie vnímame kruhový objazd, ako miesto, ktoré je nepravidelne kosené. Nie je tam výsadba a nespĺňa ani estetické hľadisko. Chceme tento stav zmeniť, a tak sme spojili sily,“ uviedol vedúci FS Podpoľanec Jaroslav Černák.

Podľa folkloristky Michaely Šufliarskej nechcú mesto prezentovať len cez kultúrne akcie a podujatia, ale chcú sa podieľať aj na dobrovoľníckej činnosti. „Od otvorenia diaľničného spojenia nebol kruhový objazd upravený a občania to chceli, ale iniciatíva od mesta neprišla,“ vysvetlil poslanec Ciglan. Ako uviedol Martin Vanek z Green for life, odstránili burinu, rozložili textílie proti jej rastu, vyštrkovali povrch a vysadili trvalkové rastliny. „Trvalo to 3 dni, spotrebovali sme 21 ton štrku a 470 rastlín,“ skonštatoval Černák. Dobrovoľníci plánujú jeho pravidelnú údržbu.