Oprava Krásnej Hôrky je aj 9 rokov po požiari stále v nedohľadne: Kde to viazne?!

Nekonečný príbeh?! Vyše 9 rokov po mohutnom požiari stále stojí na hradnom kopci žeriav a miestni z Krásnohorského Podhradia a aj zahraničia sa len čudujú. Termíny obnovy pamiatky sa posúvajú, aj keď doterajšie vlády veľa nasľubovali. Na prípravné práce okolo hradu na Gemeri sa totiž nikto neprihlásil.

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis pre Nový Čas potvrdil, že už vyhlásili nové verejné obstarávanie na prípravné práce. „Obnova hradu nie je ohrozená, lebo zákazka sa môže realizovať nezávisle od iných stavebných a výskumných prác. Verejné obstarávanie k revitalizácii okolia hradu, dolného a stredného hradu chceme vyhlásiť do konca septembra. Do tohto termínu predpokladáme aj vydanie stavebných povolení,“ povedal Panis.

Skutočnosť, že sa na prípravné práce za približne 880-tisíc eur nikto neprihlásil, považuje Panisov predchodca Viktor Jasaň za zvláštnu. „SNM zamestnáva architektov, ktorí vypracovali zatiaľ len štúdiu na dolný hrad, viac nik doteraz nevidel,“ spomenul Jasaň a dodal, že bývalý a odvolaný architekt obnovy hradu Peter Kucharovič sa súdi a na ministerstvo kultúry podal správu na 50 stranách a 110 prílohách o nehospodárnom a neprofesionálnom postupe.

„Zavádzajúce sú aj súčasné náklady, ktoré sa vyšplhali až na 35 miliónov eur, pričom Kucharovič mal podpísanú zmluvu na 1,2 mil. eur. Ale na komplexnú revitalizáciu! A napĺňa sa aj to, že hrad nedokončia podľa mňa ani do roku 2024. Navyše vytvoria skanzen a zakonzervujú hrad z obdobia okolo roku 1900. Aj posledný z rodu Andrássyovcov sa musí v hrobe obracať. Obnova hradu je, žiaľ, politická záležitosť. Keby sa nezbavili Kucharoviča, hrad je dávno hotový a oveľa lacnejšie,“ uzavrel Jasaň. Podľa šéfa SNM Panisa by sa prví návštevníci mohli po obnovenom hrade prejsť v októbri 2023.