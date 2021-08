Očkovacia lotéria: HESLÁ nájdete v tomto článku! Už je jasné, kto vyhral 500-tisíc eur

Nedeľný večer na obrazovkách verejnoprávnej RTVS druhýkrát patrí programu Byť zdravý je výhra.

Do súťaže bolo do piatku zaregistrovaných 865-tisíc očkovaných Slovákov a práve tí budú netrpezlivo čakať, či práve im počas priameho prenosu nezazvoní telefón. Na to, aby vyhrali, musia vedieť heslo, ktoré sa objaví na obrazovke a prečítajú ho tiež moderátori. Ak súťažíte aj vy, ale nebudete vysielanie sledovať na televízore či počítači, čítajte náš článok, v ktorom heslá zverejníme!

4. KOLO ŽREBOVANIA

V hre je po minulom kole až 200-tisíc eur. Heslo oznámila herečka Karin Haydu.

ŠTVRTÉ HESLO JE ŠŤASTNÁ CHVÍĽA.

3. KOLO ŽREBOVANIA

Ďalším hosťom bol zabávač Rasťo Piško.

TRETIE HESLO BOLO IMUNITA.

Obľúbený zabávač vytiahol z osudia papierik s menom Ivana zo Žiliny. Muž však telefón nezdvihol, namiesto 100-tisíc eur mu tak pristane na účte 1000 eur.

2. KOLO ŽREBOVANIA

V druhom kole sa hralo o 100-tisíc eur, heslo oznámil herec Jevgenij Libezňuk.

DRUHÉ HESLO BOLO NÁDEJ

Libezňuk vyžreboval Tomáša z Vranova nad Topľou. Muž heslo poznal a prilepšil si o krásnu sumu. ,,Manželka ma skoro zaškrtila od radosti," rozosmial všetkých v štúdiu. Peniaze dá okrem iného na hypotéku.

1. KOLO ŽREBOVANIA

Hneď v prvom kole išlo o astronomických 500-tisíc eur. Heslo prišiel oznámiť hudobník Miko Hladký zo skupiny Gladiator.

PRVÉ HESLO BOLO VEĽKÁ VÝHRA.

Miko vyžreboval z osudia pani Manuelu z Bratislavy. Zdvihla telefón a hoci nepozerala prenos, heslo vedela a zbohatla o pol milióna eur.