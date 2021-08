Nedeľný večer na obrazovkách verejnoprávnej RTVS druhýkrát patrí programu Byť zdravý je výhra.

Do súťaže bolo do piatku zaregistrovaných 865-tisíc očkovaných Slovákov a práve tí budú netrpezlivo čakať, či práve im počas priameho prenosu nezazvoní telefón. Na to, aby vyhrali, musia vedieť heslo, ktoré sa objaví na obrazovke a prečítajú ho tiež moderátori. Ak súťažíte aj vy, ale nebudete vysielanie sledovať na televízore či počítači, čítajte náš článok, v ktorom heslá zverejníme!