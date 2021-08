Pápež dostane od mládeže zo Slovenska netradičný dar: Nápad, ktorý chytí za srdce

Občianske združenie (OZ) V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pozýva mladých ľudí pred príchodom pápeža Františka na Slovensku zapojiť sa do iniciatívy.

Úlohou záujemcov je urobiť konkrétny záväzok, že počas školského roku 2021/2022 venujú niekoľko hodín svojho času pre službu. Počet hodín, ktorý si ľudia stanovia, je individuálny. Informuje o tom na Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.

Pápežovi Františkovi združenie pripravuje dar - mladí ľudia a ich ochota slúžiť vyjadrená v číslach. Graficky spracovaný odkaz, s uvedeným počtom a fotografiami mladých ľudí, ktorí urobili konkrétny záväzok, definovaný počtom hodín, ktoré venujú službe blížnemu alebo svetu, v rámci školského roku 2021/2022. Manažérka dobrovoľníkov združenia Michaela Ondríková uviedla, že na Slovensku je mnoho mladých, ktorí svoj voľný čas venujú pre službu druhým a pomáhajú tam, kde je potreba.