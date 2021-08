Školné za externé štúdium na vysokej škole čakajú zmeny: Ministerstvo predstavilo svoje plány

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce určiť maximálnu sumu ročného školného na akademický rok 2022/2023 za externé štúdium. Vyplýva to z opatrenia, ktoré rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom návrhu opatrenia je určiť maximálne sumy ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl a sú určené pre študijné programy poskytované v externej forme štúdia. "Pri určení maximálneho ročného školného sa zohľadňuje dotácia pripadajúca na jedného študenta podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy. V metodike sa zmenil prístup k alokácii dotácie na jednotlivé stupne vzdelávania," vysvetlil rezort školstva v predkladacej správe.

Zo zverejneného materiálu vyplýva, že suma maximálneho ročného školného závisí od ekonomickej náročnosti. "Tá sa v súčasnosti zohľadňuje v závislosti od študijného odboru, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie, absolvovaním príslušného študijného programu a stupňa získavaného vysokoškolského vzdelania. Preto je potrebné určiť rôzne sumy maximálneho ročného školného v jednotlivých študijných odboroch, respektíve študijných programov v príslušnom študijnom odbore," píše sa v predloženom materiáli.

Najnižšie maximálne ročné školné majú mať študenti študijných odboroch Filozofia, Historické vedy, Politické vedy, Právo, Psychológia, Sociálna práca, Sociológia a sociálna antropológia, Teológia či Vedy o umení a kultúre. Na prvom stupni by mali študenti týchto odborov platiť 1560 eur, na druhom 2200 eur a na treťom 4390 eur.Na prvom stupni to môže byť suma 5970 eur, na druhom 8330 eur a na treťom 7770 eur. V prípade spojeného prvého a druhého stupňa to bude 6920 eur.

Dátum účinnosti sa navrhuje od 15. septembra z dôvodu, aby boli sumy maximálneho ročného školného pre jednotlivé študijné odbory známe v dostatočnom predstihu.