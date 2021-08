Očkovacia lotéria už v nedeľu s novými pravidlami: Čo musíte spraviť pre výhru!

Po týždni plnom dohadov a chaosu sa ministerstvo financií zhodlo na novom štatúte očkovacej lotérie.

Tá vyvolala vlnu kontroverzií po nedeľnom priamom prenose, v ktorom súťažiaci nie vlastnou vinou nevyhrali závratné sumy v hodnote státisícov eur. RTVS tak už zajtra odvysiela žrebovanie podľa nových pravidiel. Aké sú najdôležitejšie zmeny?

Rezort financií po vlne kritiky zmenil štatút očkovacej lotérie. Najväčšiu polemiku vyvolávalo heslo, ktoré musel vylosovaný súťažiaci povedať moderátorom do 20 sekúnd od začatia hovoru. To pritom svietilo na obrazovke len počas tohto času potrebného na odpoveď. Pani Zuzana z Prešova pritom reláciu pozerala, no napokon odišla bez 400-tisíc eur, keďže internetový prenos RTVS je posunutý o niekoľko desiatok sekúnd oproti tomu televíznemu.

Ministerstvo tak zmenilo pravidlá a po novom toto heslo bude oznámené s dostatočným časovým predstihom ešte pred tým, ako súťažiacemu zavolajú. Heslo bude kvôli nevidiacim komunikované aj moderátormi, aby bolo známe všetkým súťažiacim. Rezort financií upozornil na to, že pravidlá nepovažuje za nové. „Ide o upresnenie (špecifikáciu) už jestvujúcich pravidiel v rámci štatútu,“ informovali.

Problematické heslo

Po vyžrebovaní žrebovacieho lístka a overení údajov notárom, získava súťažiaci automatickú výhru v hodnote 1 000 eur. Moderátor prečíta identifikátor, meno súťažiaceho a obec trvalého pobytu. Následne sa réžia so súťažiacim telefonicky skontaktuje. Ak splní nasledovné podmienky, má nárok aj na prémiovú výhru v hodnote aspoň 100-tisíc eur. Podmienkou je úspešné telefonické spojenie so súťažiacim alebo jeho asistentom a správne zodpovedanie požadovaného hesla.

Novinkou je, že súťažiaci musí zodpovedať heslo do 20 sekúnd od času, keď ho na to vyzve moderátor, a nie od začiatku hovoru. Ak súťažiaci do konca časového limitu heslo nezodpovie, prémiovú výhru nevyhráva. Volaný súťažiaci však musí dvihnúť telefón do 20 sekúnd. Ak volaný súťažiaci bude mať v danom čase obsadenú linku, alebo telefón jednoducho nedvihne, jeho výhra prepadáva. Pokiaľ súťažiacemu dvihne telefón iná osoba alebo jeho asistent a v časovom limite táto osoba odovzdá telefón súťažiacemu alebo jeho asistentovi a ten správne zodpovie heslo v časovom limite, súťažiaci vyhráva prémiovú výhru.

„Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj na seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú,“ uviedol rezort financií. Možnosť vyhrať tak budú mať aj ľudia, ktorí budú v tom čase v práci, alebo z iného dôvodu nebudú môcť v priamom prenose heslo zodpovedať. Doteraz sa zaregistrovalo 865-tisíc uchádzačov do lotérie.