Spor najmocnejších mužov slovenskej prokuratúry graduje: Disciplinárne konanie proti Lipšicovi!

Vo vyšetrovaní viacerých kľúčových korupčných káuz sa hrá o čas a páchatelia sa snažia ešte z posledných síl zvrátiť ich výsledok.

Hovoria to viacerí vyšetrovatelia a tiež šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic (48). Podľa jeho priameho nadriadeného, generálneho prokurátora Maroša Žilinku (51), Lipšic hovorí až príliš a vyjadruje sa aj k veciam, do ktorých sa nemá čo miešať. Nový Čas zistil, že Žilinka dokonca podal proti Lipšicovi návrh na začatie disciplinárneho konania. Akú má šancu na úspech a čo reálne Lipšicovi hrozí?

Ostrá výmena názorov medzi dvoma najmocnejšími mužmi slovenskej prokuratúry bude mať svoju dohru. Dôvodom sú vyjadrenia Lipšica spred troch týždňov, ktorými mal podľa Žilinku prekročiť svoje právomoci.

„Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka podal dňa 13. augusta 2021 návrh na začatie disciplinárneho konania proti špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Danielovi Lipšicovi, LL.M. za disciplinárne previnenie. Podľa generálneho prokurátora SR sa mal disciplinárneho previnenia dopustiť špeciálny prokurátor tým, že dňa 28. júla 2021 bez znalosti spisu verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry,“ informoval hovorca Dalibor Skladan.

Celá vec sa týka Lipšicových vyjadrení, v ktorých naznačuje, že v obvinení troch svedkov kľúčových káuz zo strany Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra je viacero dezinformácií. Lipšic okrem iného upozornil na to, že krivá výpoveď, ku ktorej sa mal priznať krátko po svojom zatknutí takáčovec Csaba Dömötör, sa netýka žiadnej z dôležitých káuz, ako sa to prezentovalo v médiách.

Žilinka však tvrdí, že Lipšic sa k prípadu vyjadroval po tom, ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie OS BA III, ktorá vzala obvineného Dömötöra do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia. „Špeciálny prokurátor tak mal postupovať v rozpore so zákonom uloženým princípom zdržanlivosti, ako aj s internými normami prokuratúry,“ dodal Žilinkov hovorca.

Zrážka z platu?

Čo Lipšicovi reálne hrozí? „Za disciplinárne previnenie môže byť prokurátorovi uložené disciplinárne opatrenie, a to písomné pokarhanie alebo zníženie základného platu až o 15 % najviac na tri mesiace,“ uvádza advokát Róbert Bános. Pri základnom mesačnom plate špeciálneho prokurátora vyše 6 700 eur by to predstavovalo zrážku vo výške viac ako tisíc eur mesačne.