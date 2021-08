Azim pred 25 rokmi utiekol pred Talibanom na Slovensko: Prehovoril o brutalite a násilí!

Slovensko si obľúbil a už dlho je jeho domovom! Azim Farhadi (47), ktorý v roku 1996 ušiel z vojnou zmietaného rodiska, sa nechcel sťahovať ďaleko na západ.

V roku 1997 sa preto rozhodol, že jeho novým domovom sa na nasledujúce desaťročia stane Slovensko, v ktorom už predtým žilo pár jeho známych. Pre Nový Čas priblížil aktuálnu situáciu v Afganistane, ktorá síce v niečom pripomína vzdialené udalosti 90. rokov, no militantné náboženské hnutie Taliban je podľa neho teraz vo viacerých aspektoch iné. Po odchode posledných amerických vojakov sa v tomto vnútrozemskom štáte ležiacom v južnej Ázii dostali po 20 rokoch k moci predstavitelia militantného Talibanu.

Podobné udalosti, avšak podľa slov Farhadiho oveľa krvavejšie, sa odohrali aj pred 25 rokmi, keď sa mu z krajiny podarilo za dramatických okolností ujsť. „História sa zopakovala. Z Afganistanu som odchádzal 18 dní po tom, ako Taliban obsadil Kábul, a teraz nastal rovnaký scenár. Podobným spôsobom obsadili Afganistan aj pred rokmi, akurát vtedy boli brutálnejší a násilnejší, veľa ľudí sa im podarilo zabiť. Teraz to vyzerá inak a dúfam, že sa rovnaká situácia nezopakuje a Taliban si uvedomí, aké chyby robil v roku 1996,“ priblížil svoj odchod z bojmi zmietanej krajiny Azim. Dodal, že verí v iný vývoj situácie a že by sa už nemuseli opakovať katastrofické scenáre.

Posledné dni tomu však nenasvedčujú. Talibanci v niektorých lokalitách už začali krvavé hony na spolupracovníkov NATO a besnenie, zdá sa, nebude mať rýchleho konca. Azim sa pred rokmi chcel do rodnej krajiny v budúcnosti vrátiť, no nástup Talibanu k moci ho prinútil zmeniť optiku. Navyše, aby sa situácia stabilizovala, muselo by dôjsť k zmieru medzi Talibanom, afganskou opozíciou a Západom.

Situácia je iná ako pred rokmi

Farhadi v kontexte vývoja udalostí v Afganistane zdôrazňuje, že stav krajiny nebol ideálny ani pred odchodom amerických vojsk a NATO a následným rýchlym nástupom Talibanu. Doterajší afganský prezident Ašraf Ghání (72), ktorý by sa mal podľa posledných informácií po úteku z krajiny nachádzať v Spojených arabských emirátoch, mal totiž podľa neho vládnuť nekorektne.