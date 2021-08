Priznal sa! Muž, ktorý mal byť súčasťou zločineckej skupiny na rezorte vnútra, prisľúbil spoluprácu

Za bývalej vlády na Ministerstve vnútra pôsobila zločinecká skupina, ktorá cez projekty vyťahovala milióny eur.

Informáciu priniesol portál Aktuality.sk. Ten sa opiera o tvrdenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá vo štvrtok (12.08) zadržala 9 a celkovo obvinila 11 ľudí.

V piatok doplnil portál tvnoviny.sk, že jeden z obvinených sa priznal. Svojím priznaním Peter Lamač potvrdzuje podozrenia o tom, čo všetko sa malo diať v pozadí. V schéme figuruje na druhom stupni riadenia. „Je pravdou, že sa sčasti priznal. Ale nebudem bližšie komentovať v akom rozsahu," povedal portálu špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Podnikateľ prisľúbil spoluprácu a povedal, že bude hovoriť aj o veciach, ktoré v uznesení nie sú. „Čo sa týka skutkov uvedených v uznesení o vznesení obvinenia tak ako to je popísané do značnej miery je to pravda," vyplýva z jeho výsluchu pred sudcom Špecializovaného trestného súdu Emilom Klemaničom. Sľúbená spolupráca Lamača je pre vyšetrovanie dôležitá. Môže byť kľúčom k ďalším odhaleniam.

Akcia NAKA podľa portálu Aktuality.sk súvisela s trestnou činnosťou zločineckej skupiny, ktorá údajne zapájala svoje firmy a biele kone do projektov Ministerstva vnútra SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Následne umelo navyšovala ceny projektov o fiktívne tovary a služby na nereálne vysoké čiastky. Nafúknuté sumy mala následne odčerpávať zo systému cez svoje firmy. Podľa portálu takýmto spôsobom mali napríklad navýšiť cenu jedného projektu o 40 percent, čo predstavovalo sumu 4,8 milióna eur. Všetko sa malo diať pri obstarávaniach v rokoch 2015 až 2020, keď rezortu vnútra šéfovali Robert Kaliňák (Smer-SD) a Denisa Saková (Hlas-SD). Na čele Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už vtedy stál Marian Valentovič, ktorý je jeho šéfom dodnes.

Podľa vyšetrovateľov skupina dokázala zmanipulovať viacero lukratívnych štátnych zákaziek. Najviac „vaty“ malo byť pri nákupe špeciálnej hasičskej techniky v rezorte vnútra v rokoch 2018 až 2020. Cena zákazky predstavovala takmer 42 miliónov eur, pričom obvinení ju mali umelo nadhodnotiť o zhruba 9 miliónov eur. Ďalším predraženým tendrom mal byť nákup oblečenia – uniforiem pre rezort vnútra a finančnú správu v hodnote 5 miliónov eur. Obvinení vďaka fiktívnym faktúram od subdodávateľov navýšili celkovú cenu o najmenej 539-tisíc eur. Pri nákupe technických zariadení pre Ministerstvo vnútra SR mali zase zarobiť na umelom navyšovaní 1,2 milióna eur. Celková škoda dosiahnutá na umelom navyšovaní sa vyšplhala na takmer 17 miliónov eur.