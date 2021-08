Francúzska rodinka si zamilovala slovenské cyklotrasy: Majú však jeden háčik!

Zamilovali si Slovensko. Francúzska rodinka vymenila pobyt a oddych pri mori za cyklovýlet naprieč Európou.

Štvorčlenná rodina na čele s otcom Petrom (50) sa vybrala na 1 700-kilometrovú dovolenku na tandemových bicykloch v čase, keď v Nemecku zúrili povodne a búrky, napriek tomu sa im podarilo plánovanú trasu zdolať. Napokon však zostali na Slovensku dlhšie, ako čakali. Očarili ich totiž naše cyklotrasy, o ktorých bez ostychu tvrdili, že sú jedny z najlepších a najkrajších v Európe, no nepáčilo sa im, že boli neprepojené.

Milovníkov turizmu a cyklistiky neodradila ani pandémia. Francúzi Peter (50) a Jana (47) sa pobalili aj s dcérou Katiou (17) a synom Alexom (14) a vybrali sa na tandemových bicykloch naprieč Európou. V minulosti už zdolali Alpy aj chorvátsky Split. Tento rok si za cieľ cesty vybrali Košice.

Cestu začali od francúzsko-nemeckých hraníc z mestečka Saarbrücken a namierili si to do Prahy. Pohodovú cestu im však znepríjemnil dážď, ktorý v Nemecku spôsobil veľké záplavy. „Chytili nás dažde, ktoré zasiahli západonemecké časti. Boli to tri dni neustáleho dažďa, nemohli sme pokračovať a museli sme rozložiť kemp. Problémom bolo však to, že sme neboli pripravení na dlhotrvajúci dážď, tam sme museli využiť pomoc auta a uniknúť z búrky,“ prezradil Peter.