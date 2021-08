Tu si môžu prevádzkovatelia stiahnuť aplikáciu na overenie COVID preukazu: Zatiaľ len pre jeden operačný systém

Prevádzkovatelia obchodov a služieb majú po novom k dispozícii dva manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID automatom.

Vypracoval ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Jeden je zameraný na prevádzkovateľov v oblasti gastrosektoru, druhý zas cieli na prevádzkovateľov rôznych obchodov či služieb," informovala TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Doplnila, že prevádzkovatelia v manuáloch nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne.

"Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov," spresnila. V manuáloch sú aj informácie o používaní aplikácie OverPass.

"Z tohto odkazu je aplikáciu možné si sťahovať do času, kým nebude prístupná už aj cez aplikačný obchod," dodala. Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

"Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka," spresnil ÚVZ.

Aplikácia funguje tak, že pomocou fotoaparátu akéhokoľvek smartfónu (zatiaľ s operačným systémom Android) naskenuje QR kód COVID passu zákazníka a overí elektronický podpis a platnosť certifikátu. Nepotrebuje k tomu ani pripojenie k internetu, pretože aplikácia využíva uložené parametre. Následne zobrazí platnosť COVID preukazu aj s detailmi o držiteľovi certifikátu napríklad o type vakcíny či o uskutočnení testu na ochorenie COVID-19.

Aplikácia je určená pre Androidy, pričom na jej stiahnutie bude treba mať operačný systém verzie 6.0 alebo novšej. Mobil tiež musí mať funkčný fotoaparát. Pre systémy iOS bude aplikácia dostupná v najbližších týždňoch.

ÚVZ v manuáli zdôraznil, že aplikácia slúži len na kontrolu oficiálnych digitálnych COVID certifikátov EÚ, či už z papiera alebo z mobilu zákazníka, iné potvrdenia ňou kontrolovať nemožno.

"Pokiaľ pri skenovaní vyskočila chyba (alebo QR kód nechce vôbec zoskenovať), nemusí to znamenať, že preukaz je neplatný," podotkol úrad s tým, že chyba môže nastať napríklad vtedy, keď sa pri skenovaní využije screenshot QR kódu. "Preto odporúčame overovať digitálny COVID preukaz skenovaním priamo z aplikácie alebo papiera," dodali tvorcovia manuálu.

V manuáli úrad zdôraznil, že aplikácia v sebe neukladá žiadne dáta o držiteľovi COVID passu.

V prípade technických problémov či iných otázok k aplikácii OverPass sa môžu obchodníci obrátiť buď na helpdesk spoločnosti Slovensko IT, alebo môžu zavolať na call centrum na čísle +421 2 35 803 083. Pracovníci sú pripravení odpovedať na otázky pondelok až piatok od rána 8.00 h do 18.00 h s výnimkou stredy - vtedy až do 21.00 h večer.