Onkológ Štefan Korec sa vrátil z USA pracovať na Slovensko: Už len to, čo vidíte u nás v čakárni, je hrozné

Za posledný rok a pol sa upriamila pozornosť na pandémiu koronavírusu, ktorá si vyžiadala len u nás tisícky životov.

Na pozadí tohto čísla sa akoby zabudlo na ostatné choroby, ktoré však kosia rovnako desivo, dokonca oveľa viac. Onkologickí pacienti aj ich lekári bijú na poplach – treba sa čo najskôr vrátiť do normálu, hoci ten slovenský nie je ideálny. Situácia v onkológii na Slovensku je už roky alarmujúca, pritom riešenie existuje. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa o tom hovorí onkológ Štefan Korec, bývalý riaditeľ Národného onkologického ústavu, ktorý štvrťstoročie pracoval aj v USA, a teda môže porovnávať.

? Boli ste jedným zo zakladateľov NOÚ a prvým riaditeľom. Aké bolo vaše precitnutie, keď ste sa po rokoch v USA vrátili do slovenskej reality?

Vedel som, že situácia v onkológii v strednej Európe nie je dobrá, ale posledné štatistiky sú horšie, ako bolo očakávanie. Žiaľ, onkológia u nás dnes nie je v takom stave, v akom by mala byť. Tým nechcem nijako spochybňovať slovenských lekárov, tí sú vynikajúci odborníci. To však nestačí, potrebná je vôľa kompetentných niečo zmeniť. Preto by som veľmi chcel, aby sme spolu s pacientskymi organizáciami spoločným hlasom poukazovali na problémy v onkológii a na to, čo treba zmeniť.

? V čom má onkológia v USA náskok pre tou u nás?

Pracoval som v americkom Národnom onkologickom ústave a na Georgetownskej Univerzite vo Washingtone a bol som prekvapený, akú pozornosť a starostlivosť dostávajú pacienti a ako lekári s pacientmi komunikujú. Ťažko sa mi porovnáva. Už to, že náš lekár má pred ambulanciou kopec ďalších pacientov a na každého má limitovaný čas, je hrozné. Samozrejme, môže pacientovi venovať viac času, ale na úkor iného. Naši lekári sú nesmierne vyťažení. Po príchode do USA som napríklad nebol šokovaný z toho, aká je tam dostupnosť liekov a diagnostických testov, ale ako sa s pacientom zaobchádza, ako je informovaný. Pacient vie, aké má možnosti, vie, že keď si platí zdravotné poistenie, má nárok na lekárov čas aj na adekvátnu liečbu.

? Však aj na Slovensku si ľudia platia zdravotné poistenie...

Samozrejme, ani u nás nie je zdravotná starostlivosť zadarmo! Naši občania si ju takisto platia a takisto majú mať nárok na najlepšiu liečbu. Voľakedy sa vôbec nič neúčtovalo, to však neznamená, že to platil štát. A ten štát sme my. Do verejných zdrojov prispievame my všetci.

